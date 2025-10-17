Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralJornal Do Comércio

Publicada em 17 de Outubro de 2025 às 06:30

Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

Versão impressa do JC serve com uma curadoria aos leitores

Versão impressa do JC serve com uma curadoria aos leitores

Edmar Souza/Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
• Iniciativa privada assumirá a dragagem em Rio Grande;
• Iniciativa privada assumirá a dragagem em Rio Grande;
• Ministro autoriza licitação de obras de aeroporto da Serra Gaúcha;
• No caderno Viver: Os 110 anos da Leopoldis-Som, um patrimônio do audiovisual gaúcho.
 

Notícias relacionadas