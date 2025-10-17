Mesmo que faça parte da rotina, alguns casos ainda chocam pela crueldade

Por mais que estejam habituadas ao trabalho, as profissionais destacam que sempre há casos que chocam. "Nós trabalhamos com o que há de pior na sociedade. Com a violência, com a crueldade. Nada que vem para cá foi uma boa ação, sempre foi uma tentativa de ferir alguém, de machucar, de causar algum dano, de prejudicar", aponta a plantonista.

Para Caroline, entre uma série de desafios, o principal é lidar com um sofrimento que já não é mais evitável. "Ver as pessoas que sofreram essas ações é difícil, por isso que a gente tenta fazer o trabalho da maneira mais séria e mais rápida possível, para que a gente não gere um segundo trauma neles. Afinal, eles estão machucados, estão feridos, já chegam aqui sensibilizados", explica a integrante do departamento de Antropologia.

Se há, portanto, um sonho comum entre os médicos-legistas, é trabalhar menos. "É triste que a gente precise de mais profissionais na medicina legal, isso quer dizer que a violência é crescente ainda na nossa sociedade. Mas enquanto houver violência, precisamos achar os culpados e esses culpados precisam ser punidos", afirma Laura.

Trazer respostas para a sociedade. Para a dupla, esse é o maior fruto do trabalho na perícia. "Quando pensamos em médico-legista, ligamos à morte. Mas a gente também evita muita coisa. Quando a gente atende casos de violência doméstica e consegue identificar algo, principalmente com crianças e mulheres, conseguimos evitar um outro fim", acrescenta a plantonista.

Uma mudança de rumo. Uma chance de recomeçar. Um desfecho para o que ficou mal resolvido. Eis aí o papel do médico legista. "É difícil, mas é gratificante quando a gente consegue ajudar uma pessoa, ela estando ou não aqui", finaliza Caroline.