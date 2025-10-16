Parceria entre Senai e Sulgás forma nova turma de técnicos em sistemas de gás

Vinte e cinco alunos do curso Técnico em Sistemas de Gás, oferecido pelo Senai Nilo Bettanin em parceria com a Sulgás, concluem a formação na próxima sexta-feira (17). Voltado para a capacitação técnica de um setor em expansão no Rio Grande do Sul, o curso prepara os estudantes para atuar em projetos, instalações e manutenção de sistemas de gás. As informações são da assessoria de imprensa da Sulgás.

O curso tem duração de dois anos e é realizado pelo Senai em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A Sulgás subsidia 80% do valor da mensalidade, o que permite ampliar o acesso à formação profissional e atender à crescente demanda por mão de obra qualificada na cadeia do gás. Os estudos na área demonstram que 80% dos formandos já estão no mercado de trabalho.

A empresa é uma distribuidora exclusiva de gás canalizado no Rio Grande do Sul, com atuação em 37 municípios. Com mais de 100 mil clientes e uma rede de distribuição superior a 1.500 km, a companhia movimenta cerca de 2,1 milhões de metros cúbicos de gás por dia.



A cerimônia de formatura será realizada na Câmara Municipal de Esteio, a partir das 19h30min. Interessados na capacitação devem ter 16 anos ou mais e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. As inscrições para novas turmas serão divulgadas em breve.