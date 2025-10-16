Corpo de Bombeiros controla incêndio em empresa de São Leopoldo

Um incêndio que atingiu um galpão de uma empresa de São Leopoldo, no Vale do Sinos, na madrugada desta quinta-feira (16), foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul por volta das 7h30min. Guarnições das cidades de São Leopoldo, Portão, Novo Hamburgo, Estância Velha e Sapucaia do Sul atuaram no combate ao fogo na fábrica de produtos de borracha Produbor Co no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo.

Conforme os bombeiros militares, o incêndio pode ter iniciado devido a um curto-circuito na rede elétrica. Ninguém ficou ferido.

Para combater o fogo, os bombeiros militares utilizaram cinco caminhões e cerca de 15 militares participaram da ação. O local fica na divisa entre o bairro Scharlau e o Arroio da Manteiga. A coluna de fumaça provocada pelo incêndio chegou a quase 10 metros de altura. As chamas teriam iniciado por volta das 4h, segundo o Corpo de Bombeiros Militar.

Os materiais atingidos estavam em estoque. O incêndio aconteceu em uma região industrial da cidade e não havia residências próximas ao local do fogo.