Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralIncêndio

Publicada em 16 de Outubro de 2025 às 09:24

Corpo de Bombeiros controla incêndio em empresa de São Leopoldo

Fogo na fábrica pode ter iniciado devido a um curto-circuito na rede elétrica

Fogo na fábrica pode ter iniciado devido a um curto-circuito na rede elétrica

Corpo de Bombeiros Militar de São Leopoldo/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Um incêndio que atingiu um galpão de uma empresa de São Leopoldo, no Vale do Sinos, na madrugada desta quinta-feira (16), foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul por volta das 7h30min. Guarnições das cidades de São Leopoldo, Portão, Novo Hamburgo, Estância Velha e Sapucaia do Sul atuaram no combate ao fogo na fábrica de produtos de borracha Produbor Co no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo.
Um incêndio que atingiu um galpão de uma empresa de São Leopoldo, no Vale do Sinos, na madrugada desta quinta-feira (16), foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul por volta das 7h30min. Guarnições das cidades de São Leopoldo, Portão, Novo Hamburgo, Estância Velha e Sapucaia do Sul atuaram no combate ao fogo na fábrica de produtos de borracha Produbor Co no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo.
Conforme  os bombeiros militares, o incêndio pode ter iniciado devido a um curto-circuito na rede elétrica. Ninguém ficou ferido.
Para combater o fogo, os bombeiros militares utilizaram cinco caminhões e cerca de 15 militares participaram da ação. O local fica na divisa entre o bairro Scharlau e o Arroio da Manteiga. A coluna de fumaça provocada pelo incêndio chegou a quase 10 metros de altura. As chamas teriam iniciado por volta das 4h, segundo o Corpo de Bombeiros Militar. 
Os materiais atingidos estavam em estoque. O incêndio aconteceu em uma região industrial da cidade e não havia residências próximas ao local do fogo.

Notícias relacionadas