Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Conab prevê safra gaúcha com recorde de produção;
• Feira Mercopar é aberta em Caxias do Sul;
• No JC Contabilidade: Votação no STF pode dar fim à bitributação do ITBI.
Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 06:30