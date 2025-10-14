Autoridades apontam que papel da Defesa Civil é capacitar, e não socorrer

Nas grandes tragédias naturais, muito se questiona sobre a atuação da Defesa Civil, seja ela municipal ou estadual, para contenção de danos e auxílio à população. O tema foi abordado no seminário "Gestão Comunitária de Riscos e Desastres", organizado pela Fundação Gerações, nesta terça-feira (14), na sede do CIEE-RS, em Porto Alegre.
Em um dos painéis, sobre “Como funciona a gestão de riscos e desastres no Brasil?”, representantes de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Santa Catarina falaram sobre o papel da instituição nestes casos. A gerente de Educação e Pesquisa da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Regina Panceri, entende que este é um “sistema integrado da articulação intersetorial”, referente aos demais agentes de contenção e planejamento de crises. Ela salienta a importância da gestão de riscos, que se refere ao trabalho nos momentos de normalidade, como nesta manhã ensolarada, quando a catástrofe não está no horizonte.
Ainda sobre planejamento prévio, a diretora do Departamento de Gestão de Riscos na Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Ten. Cel. Ana Maria Hermes, é enfática ao atribuir esta função como primária. “Os órgãos de proteção de defesa civil não são de execução, e sim mobilização e coordenação dos sistemas. A coordenadoria municipal não precisa executar. Ela tem que coordenar. Já está definida a competência de cada um”. Ilustra ao dizer que, em um time de futebol, seria o treinador.
E sobre a pergunta que se repetiu inúmeras vezes durante as enchentes de maio do ano passado, "onde estavam os coletes laranjas?", como ela mesma cita, Ana Maria disse que entende o questionamento, mas frisa que “não tínhamos que estar lá fazendo socorro, e sim instrumentalizando quem precisava estar lá”.
Já a Capital reserva os desafios de maior magnitude dentre os municípios gaúchos. Conforme o coordenador de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil de Porto Alegre, Evandro Lucas, sua instituição possui uma equipe que faz gestão e integração 24 horas por dia com os outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros Militar, o Aeroporto de Porto Alegre e outros, já pensando e preparando uma atuação. “Dentro desse sistema, definimos quem é o responsável pela primeira resposta, pela voltagem e gerenciamento do abrigo e demais funções”, explica.
Relata, ainda, a necessidade de um olhar especial regionalizado, diante das particularidades de cada bairro e zona da cidade. Por mês, são cerca de 300 ocorrências atendidas, e Lucas exemplifica, com o caso do ônibus que pegou fogo no Centro Histórico, o papel de seu time. “A Defesa Civil não combateu o incêndio, mas fez todo o atendimento posterior. Acompanhando o que ia acontecer com as crianças, cuidando da alimentação e monitorando feridos”.
Sobre os impactos das tragédias naturais, as enchentes de 2008 em Santa Catarina, que vitimaram 135 pessoas, trouxeram grandes mudanças estruturais no estado, conta Regina. “Os desastres devem gerar aprendizados”, enfatiza. A gestora completa que é importante, nestes casos, aumentar a capacidade de resposta, através do processo de gestão integrada entre as autoridades. Este painel foi mediado pela diretora executiva da Fundação Gerações, Karine Ruy.