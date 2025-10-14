Autoridades apontam que papel da Defesa Civil é capacitar, e não socorrer

Nas grandes tragédias naturais, muito se questiona sobre a atuação da Defesa Civil, seja ela municipal ou estadual, para contenção de danos e auxílio à população. O tema foi abordado no seminário "Gestão Comunitária de Riscos e Desastres", organizado pela Fundação Gerações, nesta terça-feira (14), na sede do CIEE-RS, em Porto Alegre.

Em um dos painéis, sobre “Como funciona a gestão de riscos e desastres no Brasil?”, representantes de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Santa Catarina falaram sobre o papel da instituição nestes casos. A gerente de Educação e Pesquisa da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Regina Panceri, entende que este é um “sistema integrado da articulação intersetorial”, referente aos demais agentes de contenção e planejamento de crises. Ela salienta a importância da gestão de riscos, que se refere ao trabalho nos momentos de normalidade, como nesta manhã ensolarada, quando a catástrofe não está no horizonte.

Ainda sobre planejamento prévio, a diretora do Departamento de Gestão de Riscos na Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Ten. Cel. Ana Maria Hermes, é enfática ao atribuir esta função como primária. “Os órgãos de proteção de defesa civil não são de execução, e sim mobilização e coordenação dos sistemas. A coordenadoria municipal não precisa executar. Ela tem que coordenar. Já está definida a competência de cada um”. Ilustra ao dizer que, em um time de futebol, seria o treinador.

E sobre a pergunta que se repetiu inúmeras vezes durante as enchentes de maio do ano passado, "onde estavam os coletes laranjas?", como ela mesma cita, Ana Maria disse que entende o questionamento, mas frisa que “não tínhamos que estar lá fazendo socorro, e sim instrumentalizando quem precisava estar lá”.

Já a Capital reserva os desafios de maior magnitude dentre os municípios gaúchos. Conforme o coordenador de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil de Porto Alegre, Evandro Lucas, sua instituição possui uma equipe que faz gestão e integração 24 horas por dia com os outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros Militar, o Aeroporto de Porto Alegre e outros, já pensando e preparando uma atuação. “Dentro desse sistema, definimos quem é o responsável pela primeira resposta, pela voltagem e gerenciamento do abrigo e demais funções”, explica.

Relata, ainda, a necessidade de um olhar especial regionalizado, diante das particularidades de cada bairro e zona da cidade. Por mês, são cerca de 300 ocorrências atendidas, e Lucas exemplifica, com o caso do ônibus que pegou fogo no Centro Histórico, o papel de seu time. “A Defesa Civil não combateu o incêndio, mas fez todo o atendimento posterior. Acompanhando o que ia acontecer com as crianças, cuidando da alimentação e monitorando feridos”.