Professores de Eldorado do Sul e Esteio são capacitados para levar computação às escolas

Em 2026, todas as redes de ensino deverão ter a computação inserida no currículo escolar, conforme a Resolução nº 2/2025 do Conselho Nacional de Educação. Nesse cenário, para ajudar os municípios a se prepararem, a Codifica, empresa que desenvolve programas educacionais voltados à educação digital, juntamente com o Instituto Jama, organização social que fomenta projetos de tecnologia e inovação na educação, promove formação continuada para docentes que implementam a computação em suas aulas e atuam como multiplicadores em suas instituições.

• LEIA TAMBÉM: Lajeado é pioneira no Brasil ao adotar projeto de educação contínua em escolas



Como parte dessa iniciativa, nos dias 16 e 17 de outubro, professores das redes municipais de Esteio e Eldorado do Sul passarão por capacitação. Serão 25 profissionais, no total, nas duas cidades, que receberão orientações práticas sobre como trabalhar a computação com os estudantes.



Na próxima quinta-feira (16), a equipe estará, a partir das 9h, na sede da Secretaria de Educação de Esteio. Na oportunidade, os professores vão construir recursos didáticos e aprender a avaliar as habilidades relacionadas ao pensamento computacional. Essa é a segunda formação que os docentes recebem, sem custo para o município, dentro do projeto Fluência Digital, que impacta 1.290 estudantes das escolas de turno integral do município.



Já na sexta-feira (17), às 14h, a atividade ocorrerá na Escola Getúlio Vargas (Rua Vacaria, 455), em Eldorado do Sul. A instituição de ensino foi uma das atingidas pela enchente e está reabrindo seu laboratório de informática após um ano fechado, devido à perda de todos os equipamentos. No local, acontece a terceira capacitação com professores de Ensino Religioso, Artes e Educação Física das quatro escolas de turno integral do município, com impacto direto em aproximadamente 770 estudantes. Como parte dessa iniciativa, nos dias 16 e 17 de outubro, professores das redes municipais de Esteio e Eldorado do Sul passarão por capacitação.Na próxima quinta-feira (16), a equipe estará, a partir das 9h, na sede da Secretaria de Educação de Esteio. Na oportunidade, os professores vão construir recursos didáticos e aprender a avaliar as habilidades relacionadas ao pensamento computacional.Já na sexta-feira (17), às 14h, a atividade ocorrerá na Escola Getúlio Vargas (Rua Vacaria, 455), em Eldorado do Sul. A instituição de ensino foi uma das atingidas pela enchente e está reabrindo seu laboratório de informática após um ano fechado, devido à perda de todos os equipamentos. No local, acontece a terceira capacitação com professores de Ensino Religioso, Artes e Educação Física das quatro escolas de turno integral do município, com impacto direto em aproximadamente 770 estudantes.