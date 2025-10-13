previsão do tempo

Rio Grande do Sul



As temperaturas ficam entre mínima de 11ºC e máxima de 24°C.



O sol volta para o Estado neste começo de semana. Nas primeiras horas da manhã há condições para chuva passageira nas cidades próximas de Santa Catarina. Porém, ao longo do dia o sol aparece em todas as regiões e até predomina no Oeste. A presença de um ciclone no mar na altura do Uruguai traz momentos de maior nebulosidade entre Grande Porto Alegre, Centro e Sul. Nesta última região, até mesmo chance de chuva passageira entre aberturas de sol ao longo do dia. Atenção para uma tarde de vento moderado a forte, com rajadas entre 60 e 80 km/h no Sul, Costa Doce, Grande Porto Alegre, Litoral, Centro e Serra. No período da noite, com o afastamento do ciclone, teremos diminuição gradativa do vento.





Porto Alegre terá mínima de 16ºC e máxima de 24°C. A semana começa com sol entre momentos de nuvens na Grande Porto Alegre. A presença de um ciclone no mar, mesmo na altura do Uruguai, trará rajadas de vento nas próximas horas. Oscila as maiores entre 60 e 80 km/h. Nesta terça-feira, com o afastamento para o alto mar do ciclone, voltaremos a ter vento calmo. O ar seco garante um dia de sol e poucas nuvens com temperaturas típicas de primavera.



Nos próximos cinco dias, de terça-feira (14) a sábado (18), o tempo vai oscilar entre e nuvens e chuva maios para o fim de semana.