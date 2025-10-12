Rajadas de vento precedem volta do calor ao Estado

Após o domingo instável em boa parte do Estado, um ciclone extratropical em formação junto à província de Buenos Aires, na Argentina, vai influenciar o tempo neste começo de semana no Sul e no Sudeste do Brasil, segundo informa a MetSul Meteorologia. O campo de vento oriundo deste ciclone passa a atuar no Sul do País hoje e a ventania deve se estender a pontos do Sudeste.

A circulação de ventos deixará a segunda-feira muito ventosa no Rio Grande do Sul com rajadas na maioria das regiões de 40 a 70 km/h, mas em alguns pontos do Sul e do Leste gaúcho o vento poderá atingir de 60 km/h a 70 km/h, com rajadas pontuais mais fortes perto e acima de 80 km/h.

Em Porto Alegre, o vento também soprará por vezes forte. Rajadas de 60 km/h a 70 km/h pode ocorrer na capital gaúcha, mas em alguns pontos, por efeito da topografia, podem ser mais intensos. O período mais ventoso do dia deve ocorrer entre o meio da manhã e o meio da tarde com o vento perdendo força e acalmando gradualmente em direção à noite.

Passado esse episódio, o tempo vai abrir e as temperaturas se elevam naturalmente ao longo da semana. Nas primeiras horas da manhã há condições para chuva passageira nas cidades próximas de Santa Catarina. Porém, ao longo do dia o sol aparece em todas as regiões e até predomina no Oeste. As temperaturas no Estado oscilam entre 11 e 24°C.

A presença de um ciclone no mar na altura do Uruguai faz com que tenhamos momentos de maior nebulosidade entre a Região Meptropolitana, Centro e Sul. Nesta última região, até mesmo chance de chuva passageira entre aberturas de sol ao longo do dia.

O cenário se repete na Capital. A semana começa com sol entre momentos de nuvens. Nesta terça, com o afastamento para o alto mar do ciclone, o tempo volta a ter vento calmo. Um ar seco garante um dia de sol e poucas nuvens com temperaturas típicas de primavera. Os termômetros devem ficar entre 16 e os 24°C.