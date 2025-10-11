Super-heróis descem de rapel e animam crianças no Hospital Santo Antônio da Santa Casa

O sábado (11), véspera do Dia das Crianças, foi de alegria e emoção para os pacientes do Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre. A tradicional ação com super-heróis alpinistas nas janelas dos leitos encantou mais de 150 meninos e meninas em tratamento na instituição.

Homem-Aranha, Mulher-Maravilha, Super-Homem, Batman e o Castor Heitor, mascote do hospital, entre outros personagens, passaram a manhã interagindo com as crianças e distribuindo mensagens de força e sorrisos. “Esses momentos ajudam as crianças a esquecer, mesmo que por alguns minutos, a rotina do hospital. A visita dos super-heróis traz esperança, alegria e faz toda a diferença no processo de recuperação”, conta Ravena Dutra Lucas, da assistência lúdica da Santa Casa.

A iniciativa é promovida por alpinistas profissionais da empresa Executar Alpinismo Industrial

Para a pequena Rafaela, de oito anos, o momento foi de surpresa. Internada um dia antes devido a uma crise de asma, ela estava no mesmo andar em que um voluntário, vestido de Super-Homem, surgiu “voando” do lado de fora. “Foi muito divertido”, contou a menina. Já a mãe, Ana Carolina, destacou o alívio em meio à preocupação. “É ótimo. Viemos de Guaíba para ela receber o tratamento adequado. Esse momento deixa tudo mais leve”, afirmou.

Realizada pela primeira vez em 2016, a iniciativa é promovida por alpinistas profissionais da empresa Executar Alpinismo Industrial, em parceria com o Hospital da Criança Santo Antônio, e se tornou uma das atividades mais aguardadas do ano.