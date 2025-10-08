EPTC realiza Blitz Rosa Pela Vida na próxima semana

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), realizará, na próxima terça-feira (14), a Blitz Rosa Pela Vida, uma ação de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A atividade integra as iniciativas da EPTC no Outubro Rosa e ocorrerá das 14h às 16h, na avenida Padre Cacique, 2893, em frente ao Pontal Shopping.

A blitz será conduzida exclusivamente por agentes femininas da EPTC, que utilizarão a camiseta rosa como parte do uniforme, em um gesto simbólico de apoio à causa. As abordagens terão caráter educativo e preventivo, reforçando a importância do cuidado com a saúde e da solidariedade no trânsito e na vida. Além disso, a camiseta rosa será incorporada ao uniforme durante todo o mês de outubro como forma de conscientização.

LEIA TAMBÉM: Santa Casa reforça importância do diagnóstico precoce do câncer de mama

