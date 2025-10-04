Porto Alegre,

Publicada em 04 de Outubro de 2025 às 13:33

Vai encarar o CNU 2025? Confira as dicas de português

PAULO PINTO/AGÊNCIA BRASIL/JC
Neste domingo (5), 760 mil candidatos ao redor do País deverão comparecer aos locais de prova para participarem da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O chamado “Enem dos Concursos” oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.
No Rio Grande do Sul, as provas serão aplicadas em 10 cidades. São elas: Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana. 
A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A prova objetiva será aplicada neste domingo e será composta - por uma parte - com questões comuns a todos os candidatos, como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades. O professor no Mottola Pré-Vestibular Carlos Luzardo, em entrevista ao Jornal do Comércio, deu algumas dicas aos candidatos para o exame na matéria de português. 
Para Luzardo, antes de mais nada é recomendado fazer um planejamento a fim de contemplar todos os conteúdos. Além disso, o professor sublinha que o candidato deve seguir uma ordem em seus estudos para que o conteúdo seja absorvido por ele de maneira segura e consistente.
"Não posso começar com matérias que são pressupostos da outra. Português é uma construção. Então, eu só chego numa matéria mais complexa através da outra. Só chego, por exemplo, na identificação da crase, se souber o que é uma preposição", reforça. 

Do mais simples ao mais complexo

Nesta linha, ele destaca seis pontos da matéria de língua portuguesa que o candidato deve revisar antes de domingo. O primeiro deles envolve ortografia, acentuação e fonética. "Devo começar com separação silábica, uso de acentos, sílaba tônica, contagem de fonemas, dígrafos, encontros consonantais e escolha de letras", lista.
A segunda bateria de estudos, conforme o professor, deve abranger elementos da gramática básica. "Quando o critério é uma oração, o período simples e as funções que esse verbo exige. Ou seja, concordância verbal, relação do sujeito e predicado, singular e plural, regência verbal, verbos transitivos direto e indireto, de ligação, se leva preposição e crase", explica, acrescentando que, junto à essa etapa, é importante fazer a revisão das chamadas classes gramaticais.  
Posteriormente, no quarto ponto, Luzardo recomenda o estudo sobre sujeito, objeto direto e indireto, predicativo, adjunto adverbial e adnominal. Avançando para a quinta etapa o estudante deve passar pela análise sintática externa, que são os elementos de relação entre as orações. 
"São as orações coordenadas, subordinadas, adverbiais, substantivas e adjetivas. "Esse é o estágio quase final do estudo. São as questões mais complexas e talvez as que mais impactam no português", ressalta Luzardo. 
Por fim, na sexta e última fase de estudos, o candidato deve revisar a pontuação. "Preciso conhecer todas as funções sintáticas, aposto, vocativo, todas as orações para saber onde são virguladas ou não", comenta o professor. 
 

