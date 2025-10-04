Vai encarar o CNU 2025? Confira as dicas de português

Neste domingo (5), 760 mil candidatos ao redor do País deverão comparecer aos locais de prova para participarem da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O chamado “Enem dos Concursos” oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.

No Rio Grande do Sul, as provas serão aplicadas em 10 cidades. São elas: Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A prova objetiva será aplicada neste domingo e será composta - por uma parte - com questões comuns a todos os candidatos, como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades. O professor no Mottola Pré-Vestibular Carlos Luzardo, em entrevista ao Jornal do Comércio, deu algumas dicas aos candidatos para o exame na matéria de português.

Para Luzardo, antes de mais nada é recomendado fazer um planejamento a fim de contemplar todos os conteúdos. Além disso, o professor sublinha que o candidato deve seguir uma ordem em seus estudos para que o conteúdo seja absorvido por ele de maneira segura e consistente.

"Não posso começar com matérias que são pressupostos da outra. Português é uma construção. Então, eu só chego numa matéria mais complexa através da outra. Só chego, por exemplo, na identificação da crase, se souber o que é uma preposição", reforça.

Do mais simples ao mais complexo

Nesta linha, ele destaca seis pontos da matéria de língua portuguesa que o candidato deve revisar antes de domingo. O primeiro deles envolve ortografia, acentuação e fonética. "Devo começar com separação silábica, uso de acentos, sílaba tônica, contagem de fonemas, dígrafos, encontros consonantais e escolha de letras", lista.



A segunda bateria de estudos, conforme o professor, deve abranger elementos da gramática básica. "Quando o critério é uma oração, o período simples e as funções que esse verbo exige. Ou seja, concordância verbal, relação do sujeito e predicado, singular e plural, regência verbal, verbos transitivos direto e indireto, de ligação, se leva preposição e crase", explica, acrescentando que, junto à essa etapa, é importante fazer a revisão das chamadas classes gramaticais.

Posteriormente, no quarto ponto, Luzardo recomenda o estudo sobre sujeito, objeto direto e indireto, predicativo, adjunto adverbial e adnominal. Avançando para a quinta etapa o estudante deve passar pela análise sintática externa, que são os elementos de relação entre as orações.

"São as orações coordenadas, subordinadas, adverbiais, substantivas e adjetivas. "Esse é o estágio quase final do estudo. São as questões mais complexas e talvez as que mais impactam no português", ressalta Luzardo.

Por fim, na sexta e última fase de estudos, o candidato deve revisar a pontuação. "Preciso conhecer todas as funções sintáticas, aposto, vocativo, todas as orações para saber onde são virguladas ou não", comenta o professor.