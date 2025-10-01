Fepam julga procedente denúncia sobre perfuração de poço da Corsan em Águas Claras

Em uma rota de colisão entre público e privado, a perfuração de poços pela Corsan/Aegea na região de Águas Claras, em Viamão, segue suspensa, conforme uma liminar expedida pela Justiça. A Companhia Riograndense de Saneamento, agora privatizada, busca a instalação das estruturas para substituir o que seria a Estação de Tratamento de Água (ETA) Itapuã, a qual as obras foram suspensas por opção da empresa. A finalidade é o abastecimento do município de Viamão. Moradores da região, vereadores, ex-prefeitos e deputados estaduais, por sua vez, defendem o projeto inicial e alegam que a nova escolha representa riscos severos ao meio ambiente.

O tema voltou à pauta em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1º), na sede Cooperativa Regional de Distribuição de Energia do Litoral Norte (Coopernorte), promovida pela Associação de Moradores de Águas Claras, representada pelo engenheiro Jamir Silva, e pela Associação de Moradores do Lago Tarumã (Alta), representada pelo dirigente Luiz Henrique Feijó. Também estiveram presentes o deputado estadual Adão Pretto Filho, os vereadores Alex Boscaini e Marco Antônio Borrega e o ex-prefeito Ridi Chaves.

O ponto norteador do pronunciamento foi a preocupação com a preservação do meio ambiente. Antes da suspensão, a Corsan havia avançado com seis dos 26 poços previstos pelo projeto. No entanto, com a liminar mantida, a empresa está impedida de seguir com as operações. Ademais, Jamir Silva informou que a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) acatou a denúncia da associação referente a um dos poços.

Com a palavra, engenheiro Jamir Silva foi quem recebeu e externou o comunicado da Fepam TÂNIA MEINERZ/JC

“Conforme as informações contidas nos processos de denúncia e no relatório de fiscalização, somos de parecer que a denúncia é procedente, visto que foi verificada a instalação de poços e houve supressão da vegetação e até o momento não existe outorga aprovada para uso dos poços”, afirmou a Fepam ao engenheiro.

O deputado Pretto Filho consta que, no início do ano, sem nenhum debate com as lideranças e agricultores, a Aegea chegou sem laudos, informações e documentações para fazer uma perfuração de alta magnitude. Com a situação estagnada momentaneamente, ele estuda instaurar uma CPI para investigar o caso, algo que não depende apenas de si.

À reportagem, a Corsan afirma que “o modelo adotado é baseado em decisões técnicas e atende aos requisitos de resiliência hídrica - para que seja mantida a capacidade de oferta de água em quantidade suficiente para as necessidades da população, mesmo em caso de secas ou enchentes”. A empresa salienta, ainda, que a captação de água feita em poços não é uma prática nova e mais de mil deles estão em operação em todo o Rio Grande do Sul.

Também justificam que a decisão de não dar continuidade à construção de uma ETA na cidade está “baseada em princípios técnicos e estudos hidrogeológicos, que levaram em conta, entre outros pontos, a nova cota de inundação no município, eventos climáticos extremos e os gerenciamentos operacionais”. O argumento é que, em caso de uma nova enchente, a estrutura seria atingida em grande magnitude.

O consultor especialista em Hidrogeologia e ex-presidente da Associação Profissional Sul-brasileira de Geólogos (APSG), Oscar Pinheiro Neto, explica que o recurso extraído através da perfuração dos poços é renovável, já que o ciclo hidrológico se encarrega de recarregar as reservas de água subterrânea. Segundo ele, as escalas de retirada seriam muito menores em relação ao que tem e se recarrega nos locais.

“Sem dúvida, seguindo o exemplo de muitas cidades pelo planeta as águas subterrâneas são a melhor escolha quando analisamos impacto ambiental, qualidade e sustentabilidade”, infere.

Com experiência na região, conta que este tipo de poço já existe e é operado pela indústria cervejeira desde 1998. Salienta que não há risco ambiental severo e entende que a liminar que suspende a operação foi mantida por um princípio de precaução, já que há dúvida sobre a operação. Envolvido no trâmite como consultor, diz que existem estudos e documentos que sustentam a operação, e que estes poderiam ser publicizados para fins de transparência e elucidação.

Os próximos passos, ao menos por parte das associações contrárias aos poços, reservam uma visita técnica à ETA de Itapuã. Na coletiva, afirmaram que estão apenas no aguardo da Aegea permitir o acesso ao local. O vereador Alex Boscaini também relata que a comissão de obras de Viamão irá chamar uma audiência pública e convocar o prefeito, Rafael Bortoletti, para uma explicação sobre sua falta de participação.

