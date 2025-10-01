Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralJornal Do Comércio

Publicada em 01 de Outubro de 2025 às 06:25

Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

Versão impressa do JC serve com uma curadoria aos leitores

Versão impressa do JC serve com uma curadoria aos leitores

Edmar Souza/Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
• Estado deve fechar 2025 com 5º superávit seguido;
• Estado deve fechar 2025 com 5º superávit seguido;
• Envelhecimento dos gaúchos traz desafios e aumenta demanda por políticas públicas;
• No caderno JC Contabilidade: Informação contábil é base estratégica para empresas e governos.
 
 

Notícias relacionadas