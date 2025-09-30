Aeroporto Santos Dumont tem voos cancelados e suspensos por causa de vazamento de óleo em pista

O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, está com voos suspensos na manhã desta terça-feira (30), em razão de um vazamento de óleo na pista. A limpeza está sendo realizada.

Procurada, a Infraero disse que as operações de pouso e decolagem no aeroporto encontram-se suspensas em decorrência desse vazamento de óleo na pista de um veículo durante manutenção preventiva, realizada no período noturno, quando não há operações no aeroporto.

"As providências para limpeza e liberação da pista já foram tomadas para garantir a segurança e para que as operações sejam retomadas o mais breve possível", disse.

Até o momento, foram registrados doze voos de partida atrasados, nove voos cancelados e seis voos alternados para o Aeroporto do Galeão. "O Notam (aviso aos aeronavegantes) já foi publicado", afirmou a Infraero. Por meio das redes sociais, passageiros relatam que o aeroporto está fechado para pousos e decolagens, com previsão de reabertura para o final da manhã desta terça-feira.