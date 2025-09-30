Felippe Tarta Sielichow é eleito presidente da Acomac Porto Alegre

Na noite desta segunda-feira (29), foi realizada a Assembleia Geral Ordinária que definiu a nova diretoria da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção (Acomac) de Porto Alegre. Para liderar a entidade no biênio 2026/2027, foi eleito por unanimidade o empresário Felippe Tarta Sielichow, que passará a ser o 24º presidente da história da associação.



Administrador de empresas, Felippe é diretor financeiro do Sindilojas Porto Alegre e sócio-proprietário da tradicional Ferragem Porão. Atualmente, a Acomac Porto Alegre conta com 370 associados e mais de 50 apoiadores, entre indústrias, distribuidores e entidades representativas. Com 48 anos de história, a associação se consolida como uma das principais forças de articulação do setor de materiais de construção no estado do Rio Grande do Sul.

Ao assumir a presidência, Felippe reforçou o compromisso de preservar o legado construído pelas gestões anteriores, valorizando a experiência de ex-presidentes e diretores que contribuíram para o fortalecimento da entidade. Ao mesmo tempo, ele também aposta na renovação, pois a nova diretoria conta com diversos empresários da segunda geração de suas empresas, numa estratégia que busca alinhar a Acomac às transformações do mercado e garantir sua perenidade e relevância nos próximos anos.