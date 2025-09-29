Concurso Nacional Unificado: edital é retificado para ampliar cota e alterar regra para cadastro de reserva

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço (MGI) publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (29) retificações no edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), que será realizado neste domingo (5).

As mudanças incluem regras para permitir a ampliação das cotas na segunda fase da seleção e ajustes no cadastro de reserva. Há mais de 760 mil inscritos para a seleção, cujas provas ocorrerão em 228 cidades do Brasil.

Entre as alterações estão a regra de que cargos com até 25 vagas terão um número mínimo de candidatos aprovados na prova objetiva. Nesses casos, serão chamadas ao menos nove pessoas de cada modalidade, incluindo ampla concorrência, pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência.

Para isso, é preciso que tenham atingido a nota mínima na prova objetiva. A regra vale mesmo nos casos em que não haja vagas imediatas para determinada cota. Serão respeitados os critérios de classificação e empate.

Outra regra diz respeito à composição do banco de candidatos aprovados em lista de espera. Para cargos com vagas imediatas, o banco terá até duas vezes mais aprovados do que o número de vagas por bloco.

Para cargos que já preveem apenas cadastro de reserva, como o de analista técnico administrativo, o banco será composto por até três vezes o número de vagas, também considerando os empates.

No caso dos cargos que exigem curso de formação, a modalidade de concorrência será fechada ao final da primeira etapa do concurso, antes da convocação para o curso, não sendo mais permitida qualquer alteração após esse momento.

O novo edital inclui, ainda, a exigência de três confirmações obrigatórias para fazer parte do cadastro de reserva após a divulgação preliminar dos resultados, prevista para 20 de fevereiro de 2026. Quem não manifestar interesse será eliminado do concurso, incluindo a possibilidade de contratação temporária.

A lista final de classificados será divulgada em 16 de março de 2026 e incluirá os aprovados e os nomes do cadastro de reserva.

Migração dos candidatos que concorrem por cotas

Os candidatos que concorrem por cotas terão regra de migração para ampliar a diversidade. Caso o cotista consiga nota suficiente para se classificar na ampla concorrência, por exemplo, ele será automaticamente incluído nela, liberando a vaga reservada para outro candidato do mesmo grupo de cotas, como prevê a lei de cotas atual.

O MGI afirma que essa mudança pode fazer com que o percentual final de candidatos cotistas aprovados ultrapasse o mínimo de 35% estabelecido.

Também houve mudança no que diz respeito à ordem de classificação e nomeação de quem concorre em mais de uma modalidade. A ordem será: ampla concorrência, pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas.

Outra novidade é no caso das vagas reservadas que não forem ocupadas por falta de candidatos. Nesse caso, elas serão direcionadas para indígenas, quilombolas e, se ainda houver algum excedente, para ampla concorrência.