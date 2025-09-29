Trensurb quer modernizar sistema de energia com eletrocentro internacional

A Trensurb recebeu nesta semana o novo eletrocentro da cabine de paralelismo Mercado, equipamento que vai substituir estruturas elétricas em operação desde a década de 1980. A modernização visa obter mais segurança para o fornecimento de energia que alimenta os trens da Região Metropolitana.



O eletrocentro integra a atualização do sistema de proteção e controle da energia de tração — responsável por fornecer 3.000 volts em corrente contínua aos trens. A nova estrutura conta com componentes digitais, parte deles fabricados fora do País por não haver produção nacional. Entre os itens importados estão retificadores de tração e disjuntores ultrarrápidos para corrente contínua, vindos da República Tcheca. Os componentes foram integrados em eletrocentros que agora começam a ser entregues à Trensurb.

Segundo o chefe do Setor de Energia da Trensurb, Leonardo Costa Santos, a substituição de equipamentos antigos por sistemas digitais vai permitir maior confiabilidade, supervisão em tempo real e ganhos em segurança operacional.



A modernização da cabine Mercado faz parte do plano de reconstrução da Trensurb, que prevê investimentos de mais de R$ 88 milhões na infraestrutura elétrica do metrô. O projeto ganhou urgência após as enchentes de maio de 2024, que causaram graves danos em subestações, cabines e na rede aérea.



Também estão em reforma e modernização as cabines Anchieta e Canoas, além das subestações Fátima, Farrapos e São Luís. A expectativa é que todos os novos equipamentos, mais resistentes a eventos climáticos e preparados para operação por telecontrole, estejam em funcionamento até novembro de 2026.