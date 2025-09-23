Simers mantém otimismo para que Emergência Psiquiátrica do IAPI não seja fechada

Com o fechamento da Emergência Psiquiátrica do Postão do IAPI suspenso e a roda de conversas entre o poder público e as entidades de classe na busca por uma solução, o coordenador do núcleo de psiquiatria e diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Ricardo Nogueira, mantém o otimismo pela continuidade da operação. A organização protestou, em agosto, contra a decisão da prefeitura de Porto Alegre e, após conseguir um lugar na mesa para debate, busca preservar a emergência.

A proposta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) consiste em fechar a unidade no IAPI, na Zona Norte da Capital, além de reduzir o funcionamento na unidade Cruzeiro do Sul, na Zona Sul, e em contrapartida inaugurar seis Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Destes, dois serão voltados ao tratamento de crianças e adolescentes.

“Estamos propondo a manutenção das emergências, porque no nosso entendimento a emergência não se fecha, se fortalece. Se fecharmos a porta da emergência, vamos alargar a porta do cemitério”, afirma Nogueira. Ele ainda salienta que não há como fechar uma emergência em um momento de aumento do número de doenças psiquiátricas como ansiedade e depressão. Isso se reflete na média de 38 suicídios por dia no Brasil, completa o diretor.

A população do entorno do bairro Passo d’Areia, onde está o Postão, está alinhada com a postura do Simers. “Quando fizemos o protesto, os moradores pediam: ‘Não deixe fechar isso aqui, eu não sei o que vai ser da minha vida. Corro risco de vida’. Porque esses pacientes, quando estão drogados ou estão com abstinência, querem dinheiro. Eles forçam as famílias, às vezes até ameaçam”, destaca Nogueira.

Ele também argumenta que os CAPS — e frisa que trabalha em um —, apesar de benéficos para o atendimento ambulatorial e continuado, não possuem a estrutura para substituírem as emergências. “Funcionam com médico psiquiatra apenas até o final do dia. E a maioria desses surtos ocorre na madrugada. Nos CAPS não temos capacidade para esse atendimento”, explica.