Alerta de chuvas fortes marca o final do inverno no Rio Grande do Sul

Os últimos dias de inverno devem trazer chuvas fortes para a região Sul do Brasil. O fim da estação, que ocorre na próxima segunda (22), deve ser acompanhado por acumulados acima de 100 milímetros (mm) em diferentes pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, devido a uma forte instabilidade atmosférica.

Porto Alegre amanheceu nublada e com pouca chuva, mas a expectativa é de um dia marcado por pancadas intensas e temperaturas amenas neste domingo (21). Segundo a MetSul Meteorologia, as temperaturas da Capital devem variar de 19°C e 23°C, com alta probabilidade de fortes chuvas ao longo do dia, e ventos acima de 29km/h.

Em outras regiões do Estado, porém, o dia já amanheceu com fortes chuvas e a expectativa é de uma instabilidade maior do que a de Porto Alegre. A Defesa Civil, que já havia alertado para a possibilidade de um de ciclone extratropical em diferentes partes do RS, decretou nível de alerta para instabilidades que se intensificam na região Noroeste, em áreas próximas de Horizontina, com chuva, raios e eventuais queda de granizo e rajadas de vento.

Além disso, a região Oeste e partes do Centro do Estado também devem se manter atentas. A Defesa Civil decretou condição de atenção com instabilidades atuando nas regiões, com chuva, raios, vento e eventual queda de granizo. A Metsul também alertou para a possibilidade de alto risco de temporal com vendavais nas regiões da Campanha e no Sul do RS.