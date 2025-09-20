Comunidade terapêutica é fechada por irregularidades e maus-tratos de pacientes, em Novo Hamburgo

Uma comunidade terapêutica foi interditada temporariamente por irregularidades e denúncias de maus-tratos em Novo Hamburgo (RS), nesta sexta-feira (19). Internos eram submetidos a castigos. Segundo a delegada Marina Goltz, os acolhidos eram tratados com castigos físicos e medicamentosos. Os que violassem algum regramento eram punidos com mata-leão, amarrações na cama e socos no rosto.

Não havia nenhum responsável pela comunidade terapêutica no momento da operação. De acordo com a polícia, os internos estavam sob os cuidados de um outro acolhido que atuava como monitor.

Além dos castigos, as denúncias sobre a comunidade terapêutica são de que as pessoas eram internadas de forma involuntária (internação compulsória) e não eram informados sobre seus direitos. "Os acolhidos não tinham ciência que poderiam interromper o tratamento a qualquer tempo", afirma a polícia. Também não havia documentação sobre os acolhimentos e a alimentação era inadequada e insuficiente para a quantidade de pessoas (30 no total). Os internos foram encaminhados para as famílias.

A polícia também investiga apropriação indébita de bens dos internos. O estabelecimento tem 15 dias para apresentar defesa. Também participaram da operação a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, a Fiscalização de Vigilância em Saúde, e a guarda municipal.