Fim de semana terá chuva forte, raios e temporais no Estado

será de instabilidade. O sol chega a aparecer com nuvens em meio a períodos de nebulosidade em parte do Estado, o que vai garantir desfiles sem chuva em diversos municípios de manhã, mas no Oeste e em pontos do Sul já chove cedo. As informações são da MetSul Meteorologia . Este 20 de setembro, data em que é celebrada a Revolução Farroupilha no Estado,.

Entre o período da tarde e da noite, a instabilidade aumenta sobre o Estado e a chuva alcança um maior número de localidades em diversas regiões. Ar quente traz mais um dia de tempo abafado. A combinação de umidade com ar quente pode provocar temporais isolados de chuva forte, raios, vento e granizo.

O domingo no Rio Grande do Sul será de intensa instabilidade. Frente fria traz chuva cedo no Oeste e no Sul. Já de manhã, a frente avança e leva chuva para toda as regiões. Alto risco de tempestades na chegada da frente com muitos raios, vendavais e granizo de variado tamanho. Alguns vendavais podem ser severos e com danos, sobretudo na Metade Norte.



A chuva por vezes será forte a intensa e muitas cidades terão 50 mm a 100 mm apenas hoje. Porto Alegre, com Grenal, deve ter período de chuva forte com fortes trovoadas e possibilidade de alagamentos.