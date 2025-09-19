Restrição de cobertura fora do rol da ANS por planos de saúde não deve gerar alarde

O aumento dos requisitos de cobertura de tratamentos e procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por planos de saúde, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (18), gerou preocupação em famílias que buscam auxílio em casos delicados. Tratamentos alternativos ou mais invasivos em relação a tumores e assistência a portadores do espectro autista são exemplos citados pelo advogado e presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Beneficiários de Planos e Seguros de Saúde (ABDB), Lucas Dohmen.
O acesso a recursos oriundos do plano de saúde que estão fora do rol da ANS ocorre através da judicialização. Dohmen explica que este é um processo que não terá uma mudança significativa. “Apesar dos critérios que antes eram alternativos e agora são cumulativos, uma judicialização feita de forma consciente e qualificada preenche os requisitos impostos pelo STF”, salienta.
São cinco requisitos obrigatórios: que seja prescrito por médico ou odontólogo assistente; que não tenha sido expressamente negado pela ANS nem esteja pendente de análise de sua inclusão no rol; que não haja alternativa terapêutica adequada no rol da ANS; que o tratamento tenha comprovação científica de eficácia e segurança; e que seja registrado na Anvisa.
O presidente da ABDB relata que o principal alarde é referente à imprescindibilidade em relação ao rol, que significa provar por que a escolha de um tratamento que não está listado é a melhor solução. Ele afirma que isso também era algo que já estava previsto em lei, e que “agora está mais traduzido”.
A mãe atípica e advogada atuante na Associação de Familiares e Amigos das Pessoas com Autismo de Porto Alegre (Afapa), Rosenice Camboim, também enfatiza que não há razão para desespero. “O que o STF decidiu não foi o que os planos de saúde queriam, que fosse declarar a lei como inconstitucional. Ele declarou que a constitucionalidade, isto é, o rol não é taxativo. Só que o Supremo criou uma saída intermediária, reconheceu a obrigatoriedade de custeio fora do rol, desde que cumprindo os cinco requisitos cumulativos”, explica.
Para Rosenice, o principal obstáculo está na comprovação científica de alto grau de eficácia, que implica a necessidade de uma fundamentação com maior robustez e com determinado rigor. Antes, na judicialização, eram utilizados pareceres sobre e documentos como evidências.
A principal barreira, no entanto, está nos tratamentos que não tenham sido negados expressamente pela ANS ou estejam em pendência de análise, aponta. A melhor saída para as negativas será o Sistema Único de Saúde (SUS), completa a advogada.
Por outro lado, o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Ufrgs Giácomo Balbinotto Neto, entende que a decisão do STF “vem no sentido de normatizar e melhorar as relações entre os planos de saúde, pacientes e o Judiciário”. Ele afirma que os planos de saúde não seriam obrigados a custear tratamentos fora da lista, salvo em situações extremamente excepcionais, e embasa o raciocínio do ponto de vista sócioeconômico.
“Esses medicamentos e tratamentos são caros e eventualmente comprometem a sustentabilidade dos planos de saúde. A ideia do rol é dar uma previsibilidade contratual e reduzir a judicialização, que está crescendo, gerando insegurança para as operadoras”, analisa.
Para os pacientes, Balbinotto Neto entende o argumento do risco de retrocesso ao direito à saúde, mas trata da importância do equilíbrio entre o direito individual com a sustentabilidade do sistema de saúde coletivo, e também verificar se esses procedimentos realmente têm validade.
O debate se dá, principalmente, no campo da necessidade de tratamentos alternativos que não estejam contemplados pelo rol. Enquanto o professor da Ufrgs trata de um olhar mais assíduo para o que está previsto na listagem e o cuidado com metodologias com um custo bilionário, o presidente da ABDB aponta que a judicialização e o parecer do médico que acompanha com maior proximidade o paciente devem ser determinantes para o acesso às solicitações. Lucas Dohmen, inclusive, fala sobre um suposto lobby das operadoras de saúde contra os tratamentos a portadores do espectro autista, a fim de diminuir os gastos.