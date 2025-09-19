Restrição de cobertura fora do rol da ANS por planos de saúde não deve gerar alarde

tratamentos e procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por planos de saúde preocupação em famílias que buscam auxílio em casos delicados. Tratamentos alternativos ou mais invasivos em relação a tumores e assistência a portadores do espectro autista são exemplos citados pelo advogado e presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Beneficiários de Planos e Seguros de Saúde (ABDB), Lucas Dohmen. O aumento dos requisitos de cobertura de, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (18), gerou. Tratamentos alternativos ou mais invasivos em relação a tumores e assistência a portadores do espectro autista são exemplos citados pelo advogado e presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Beneficiários de Planos e Seguros de Saúde (ABDB), Lucas Dohmen.

O acesso a recursos oriundos do plano de saúde que estão fora do rol da ANS ocorre através da judicialização. Dohmen explica que este é um processo que não terá uma mudança significativa. “Apesar dos critérios que antes eram alternativos e agora são cumulativos, uma judicialização feita de forma consciente e qualificada preenche os requisitos impostos pelo STF”, salienta.

São cinco requisitos obrigatórios: que seja prescrito por médico ou odontólogo assistente; que não tenha sido expressamente negado pela ANS nem esteja pendente de análise de sua inclusão no rol; que não haja alternativa terapêutica adequada no rol da ANS; que o tratamento tenha comprovação científica de eficácia e segurança; e que seja registrado na Anvisa.

O presidente da ABDB relata que o principal alarde é referente à imprescindibilidade em relação ao rol, que significa provar por que a escolha de um tratamento que não está listado é a melhor solução. Ele afirma que isso também era algo que já estava previsto em lei, e que “agora está mais traduzido”.

A mãe atípica e advogada atuante na Associação de Familiares e Amigos das Pessoas com Autismo de Porto Alegre (Afapa), Rosenice Camboim, também enfatiza que não há razão para desespero. “O que o STF decidiu não foi o que os planos de saúde queriam, que fosse declarar a lei como inconstitucional. Ele declarou que a constitucionalidade, isto é, o rol não é taxativo. Só que o Supremo criou uma saída intermediária, reconheceu a obrigatoriedade de custeio fora do rol, desde que cumprindo os cinco requisitos cumulativos”, explica.

Para Rosenice, o principal obstáculo está na comprovação científica de alto grau de eficácia, que implica a necessidade de uma fundamentação com maior robustez e com determinado rigor. Antes, na judicialização, eram utilizados pareceres sobre e documentos como evidências.

A principal barreira, no entanto, está nos tratamentos que não tenham sido negados expressamente pela ANS ou estejam em pendência de análise, aponta. A melhor saída para as negativas será o Sistema Único de Saúde (SUS), completa a advogada.

Por outro lado, o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Ufrgs Giácomo Balbinotto Neto, entende que a decisão do STF “vem no sentido de normatizar e melhorar as relações entre os planos de saúde, pacientes e o Judiciário”. Ele afirma que os planos de saúde não seriam obrigados a custear tratamentos fora da lista, salvo em situações extremamente excepcionais, e embasa o raciocínio do ponto de vista sócioeconômico.

“Esses medicamentos e tratamentos são caros e eventualmente comprometem a sustentabilidade dos planos de saúde. A ideia do rol é dar uma previsibilidade contratual e reduzir a judicialização, que está crescendo, gerando insegurança para as operadoras”, analisa.

Para os pacientes, Balbinotto Neto entende o argumento do risco de retrocesso ao direito à saúde, mas trata da importância do equilíbrio entre o direito individual com a sustentabilidade do sistema de saúde coletivo, e também verificar se esses procedimentos realmente têm validade.