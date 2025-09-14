Morre Clarice Chwartzmann, referência do churrasco e pioneira no empoderamento feminino na cozinha do fogo

A assadora e professora de churrasco Clarice Chwartzmann, responsável por formar mais de 3 mil mulheres em cursos e oficinas pelo Brasil, morreu na noite deste sábado (13), em São Paulo, aos 60 anos, em decorrência de insuficiência cardíaca. Na última segunda-feira (8), ela havia sofrido um infarto enquanto estava no Ceará. Foi transferida em UTI aérea para São Paulo no dia seguinte e chegou ao Hospital Osvaldo Cruz no fim da tarde, mas não resistiu.
O corpo da gaúcha de Passo Fundo será cremado neste domingo (14), em cerimônia íntima na capital paulista. A família deve organizar uma despedida também em Porto Alegre, em data ainda a ser confirmada.
Deixa as irmãs Lilian, Flavia e Luciana, os cunhados Marcelo Aisen e Mauro Dorfman, oito sobrinhos - Maria Luisa, João Pedro, Max, Alice, Cecília, Léo, Alexandre e Juliana - e a namorada, Liliam Chagas. Principalmente às novas gerações da família, transmitiu ensinamentos e o legado do fogo.
Legado e trajetória
Publicitária formada pela Escola de Comunicação, Artes e Design da Pucrs (Famecos), Clarice encontrou nas brasas o propósito de vida. A paixão começou ainda na infância, em Passo Fundo, quando ajudava o pai, Nahum, assador oficial da família. Na adolescência, já dominava os espetos que, décadas depois, transformaria em profissão.
Criadora do projeto A Churrasqueira, lançado há mais de dez anos, Clarice foi pioneira ao ensinar mulheres a assumir o protagonismo na churrasqueira. Para ela, o churrasco era mais que técnica: era encontro, afeto e identidade cultural. Em janeiro deste ano, lançou o livro Do zero à magia da brasa: o guia essencial do churrasco, em que reuniu dicas práticas, técnicas e reflexões sobre a relação com o fogo.
Reconhecida nacionalmente, participou de programas de TV como É de Casa (TV Globo) e Cozinheiros em Ação (GNT). Foi jurada, palestrante, consultora de eventos e do projeto Porto Alegre – Capital Mundial do Churrasco.
Fora dos holofotes, a gaúcha era sinônimo de felicidade:
“Clarice foi pioneira. Espalhava afeto e alegria por onde passava. Mais do que ensinar mulheres sobre o churrasco, ela nos mostrou que podíamos ser o que quiséssemos ser”, disse a jornalista Tatiana Feldens, amiga e parceira profissional. “Vou guardar para sempre a lembrança do seu sorriso largo, da sua energia contagiante e, claro, do ponto perfeito da carne. Era o ponto Clarice – único, preciso e cheio de alma”, conclui.