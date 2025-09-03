Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Emater-RS projeta clima favorável e safra cheia
• JC reconhece a pesquisa que impulsiona o agro e promove a preservação ambiental
• Supremo começa o julgamento de Bolsonaro e mais sete reféns
Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 03 de Setembro de 2025 às 07:00