JC é selecionado para programa de aceleração Latam Newsroom AI Catalyst

Dezesseis redações foram selecionadas para a segunda turma do programa de aceleração Latam Newsroom AI Catalyst, promovido pela World Association of News Publishers (WAN-IFRA) em colaboração com a OpenAI. O Jornal do Comércio está entre as agraciadas pelo projeto voltado a veículos de comunicação sediados na América Latina.

UOL, Grupo Tribuna, de Santos (SP), e Grupo RBS também vão participar de três meses de treinamento híbrido intensivo e debates. O programa começará com um workshop presencial para dar início ao projeto de prototipagem de IA (em Bogotá, na Colômbia, de 9 a 10 de setembro) e inclui coaching virtual quinzenal, mentoria e sessões conduzidas por colegas da indústria para apoiar o desenvolvimento de habilidades e protótipos. A outra sessão presencial será realizada na Cidade do Panamá, de 18 a 19 de novembro.

O treinamento combina orientação especializada com experiência prática, equipando as redações participantes com o conhecimento e as ferramentas para impulsionar iniciativas estratégicas de IA. Os participantes sairão com um protótipo e um roteiro claro para escalar suas operações de IA na redação. A aceleração consiste em módulos semanais, incluindo sessões de aprendizagem, workshops práticos e um hackathon de prototipagem.

Os associados da Associação Nacional de Jornais (ANJ) selecionados já fazem uso de IA em suas operações, incluindo as redações, dentro de um conceito que valoriza a autoria, responsabilidade e gestão de suas equipes de jornalistas, mas permite mais agilidade e conhecimento de dados.