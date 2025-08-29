'Não temos pretensão de desocupar o imóvel', destaca líder da Mirabal

A Justiça suspendeu, nesta quinta-feira, o pedido de desocupação da Casa Mirabal, local focado no acolhimento, suporte jurídico e psicológico de mulheres vítimas de violência na capital gaúcha. A decisão foi da juíza Natasha Kolinski Camara, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, que pediu esclarecimentos à prefeitura após a apresentação de recursos pela defesa no processo na noite anterior.

No dia 13 de agosto, a magistrada havia determinado o cumprimento de uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que acatou o pedido do Executivo para determinar a reintegração de posse, com trânsito em julgado em junho deste ano.

Na decisão desta quinta, a juíza solicitou esclarecimentos a respeito de quantas pessoas estão abrigadas no local e o destino delas, com especificação das condições do espaço e as medidas que serão adotadas pela rede da prefeitura para dar continuidade ao trabalho realizado. O prazo para apresentar estas informações é de 15 dias.

Segundo a Procuradoria Geral do Município (PGM), por meio de uma nota oficial, o Ministério Público do Estado já havia recomendado que o grupo interrompesse o atendimento. O texto ainda afirma que a decisão judicial para desocupação do imóvel está em processo desde 2018, e que o movimento Mirabal deve deixar o local voluntariamente até 10 de setembro.

Para Andressa Ribeiro, coordenadora da Casa Mirabal, o grupo recebeu a notícia da desocupação com uma mistura de sentimentos. Embora não tenha sido uma surpresa total, devido ao processo já se arrastar há muitos anos, houve desapontamento. Ela afirma que a notícia da suspensão da determinação da prefeitura tranquiliza o movimento por hora, mas, apesar disso, o grupo permanece vigilante. Por essa razão, o Mirabal decidiu manter as mobilizações que já haviam sido organizadas, como uma plenária para apoiadores cujo objetivo é fortalecer o trabalho da casa, convidando inclusive parlamentares para participar.

O imóvel da Souza Reis receberá um novo Centro Pop, serviço voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua, com equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em vulnerabilidade. O atendimento é diurno, individualizado e coletivo, com encaminhamentos à rede de serviços.