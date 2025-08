Vagas na Área Azul são ampliadas em Porto Alegre

Desde ontem, Porto Alegre com 390 novas vagas rotativas na Área Azul. "O objetivo do estacionamento rotativo é promover a democratização do espaço público nas regiões de maior circulação e facilitar o acesso das pessoas e incentivar o comércio local", destaca Pedro Bisch Neto, diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Com a expansão, a cidade passa a contar com mais de 7.300 vagas na modalidade. Entre os pontos com novas vagas está o viaduto Tiradentes - embaixo e na lateral, na rua Silva Só sentido bairro/Centro - 67 vagas; rua Doutor Flores - entre a avenida Salgado Filho e a rua Riachuelo, lado ímpar - 12 vagas. Na Praça Conde de Porto Alegre, serão 26 vagas; na rua Riachuelo, entre Doutor Flores e Marechal Floriano Peixoto e entre General Câmara e Caldas Júnior, um total de 26 vagas.

Na rua General Canabarro, entre a Duque de Caxias e a rua dos Andradas são 45 vagas. Na avenida João Pessoa, Azenha e Praça Piratini - entorno do Centro Comercial João Pessoa o total é de 115 vagas. Na rua Leopoldo Bier, entre Ramiro d'Ávila e João Pessoa, 30 vagas; na rua Ramiro d'Ávila complementação até a Leopoldo Bier o total é de 23 vagas. Na avenida da Azenha, complementação entre a Ipiranga e a Ramiro d'Ávila, são 15 vagas e na rua General Câmara terá 32 vagas de estacionamento rotativo.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e aos sábados, das 8h às 13h. No bairro Moinhos de Vento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h. As tarifas são de R$ 2,25 período mínimo de 30 minutos; período de 60 minutos (R$ 4,50), 90 minutos (R$ 6,75) e 120 minutos (R$ 9,00). Na Área dos Parques, os valores são de 150 minutos (R$ 11,25); 180 minutos (R$ 13,50); 210 minutos (R$ 15,75) e o período de 240 minutos (R$ 18,00).