Vagas de estacionamento rotativo são ampliadas em Porto Alegre

A partir desta segunda-feira (4) a prefeitura amplia a oferta de vagas no sistema de estacionamento rotativo na Área Azul, nas regiões do Centro Histórico e do bairro Santana. Serão disponibilizadas mais de 390 vagas rotativas, que vão proporcionar maior acesso a áreas com grande fluxo de comerciantes e prestadores de serviços, inclusive com espaços reservados para idosos e pessoas com deficiência. "O objetivo do estacionamento rotativo é promover a democratização do espaço público nas regiões de maior circulação e facilitar o acesso das pessoas e incentivar o comércio local", destaca Pedro Bisch Neto, diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Com essa expansão, Porto Alegre passa a contar com mais de 7.300 vagas na modalidade, que são sinalizadas em pontos estratégicos com alta circulação de pessoas e grande concentração comercial. As ruas com novas vagas é o viaduto Tiradentes - embaixo do viaduto e na lateral deste, na rua Silva Só sentido bairro/Centro - 67 vagas; na rua Doutor Flores - entre a avenida Salgado Filho e a rua Riachuelo, lado ímpar - 12 vagas.

Na Praça Conde de Porto Alegre, serão 26 vagas; na rua Riachuelo, entre Doutor Flores e Marechal Floriano Peixoto e entre General Câmara e Caldas Júnior, um total de 26 vagas. Na rua General Canabarro, entre a Duque de Caxias e a rua dos Andradas são 45 vagas. Na avenida João Pessoa, Azenha e Praça Piratini - entorno do Centro Comercial João Pessoa o total é de 115 vagas. Na rua Leopoldo Bier, entre Ramiro d'Ávila e João Pessoa, 30 vagas; na rua Ramiro d'Ávila complementação até a Leopoldo Bier o total é de 23 vagas. Na avenida da Azenha, complementação entre a Ipiranga e a Ramiro d'Ávila, são 15 vagas e na rua General Câmara terá 32 vagas de estacionamento rotativo.

O sistema de estacionamento rotativo de Porto Alegre aceita o pagamento digital, por aplicativo, além dos tradicionais parquímetros. A ativação, independente do uso dos terminais, pode ser feita preferencialmente através do aplicativo oficial da concessionária Zona Azul Brasil, o SigaPay, e também através do parquímetro digital via Pix, com QR Code em todos os terminais. Outras opções são o pagamento por SMS, aplicativo Digipare e a modalidade Débito Automático, quando o usuário autoriza a ativação automática do estacionamento pelos aplicativos. Nos parquímetros, o pagamento pode ser feito em moeda ou cartões de débito e crédito.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e aos sábados, das 8h às 13h. No bairro Moinhos de Vento: segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h. O tempo máximo de permanência nas vagas da Área Azul é de duas horas nas áreas comuns e quatro horas na Área dos Parques, que possui tempo ampliado aos sábados, domingos e feriados. Aos sábados, domingos e feriados, o sistema rotativo em áreas de lazer conta com sinalização diferenciada - uma faixa verde na placa - e funciona com limite de tempo mais amplo, máximo de quatro horas, conforme a sinalização local. No entorno do Parcão, o horário é das 8h às 20h, e no Parque Marinha do Brasil, região do Gasômetro, na Orla do Guaíba e Parque Farroupilha (Redenção), das 8h às 19h.

As tarifas da Área Azul, valores desde janeiro de 2024, são de R$ 2,25 período mínimo de 30 minutos;

período de 60 minutos (R$ 4,50), 90 minutos (R$ 6,75) e 120 minutos (R$ 9,00). Na Área dos Parques, os valores são de 150 minutos (R$ 11,25); 180 minutos (R$ 13,50); 210 minutos (R$ 15,75) e o período de 240 minutos (R$ 18,00).