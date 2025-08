Obras na rampa de acesso ao corredor humanitário começam nesta segunda em Porto Alegre

A troca das juntas de dilatação da rampa de acesso ao corredor humanitário pela avenida Castelo Branco, em Porto Alegre, iniciará nesta segunda-feira (4). Conforme informações publicadas no site da prefeitura da Capital, equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) vão iniciar a partir das 10h. Os serviços acontecem simultaneamente com as obras do corredor, realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).

Ao todo, serão trocadas as quatro juntas de dilatação, que são componentes essenciais para a estabilidade do viaduto diante das variações de temperatura e movimentações naturais da estrutura. A previsão é que os reparos sejam concluídos em até 60 dias.

Para minimizar os congestionamentos na entrada da cidade, a EPTC recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas, evitando acessar a cidade pela Castelo Branco devido ao estreitamento da rampa de acesso ao Corredor Humanitário, em direção ao túnel da Conceição. A partir da ponte do Guaíba, a melhor opção é seguir pela avenida Sertório e virar à direita na avenida Farrapos.

Próximas etapas

A Smoi realiza obras de requalificação do corredor humanitário, na parte que liga a avenida Castelo Branco à elevada da Conceição. No trecho de 400 metros, estão sendo executados os serviços de retaludamento do talude com a instalação de colchão reno, uma espécie de tela em formato de gaiola, e a armação da manta asfáltica impermeabilizante. Após, será feito o corte e a raspagem da atual pavimentação para a correção de elevações e inclinações no trecho.



A última etapa é o acabamento de gramas, a colocação de contenção lateral com barreiras de concreto New-Jersey e a repavimentação. O serviço está sendo executado, primeiramente, pelo lado esquerdo da via. Os serviços, executados pela empresa Sultepa, estão estimados em R$ 1,4 milhão.



Ainda, estão sendo realizadas intervenções na parte inferior do corredor, na intersecção da avenida Júlio de Castilhos e a rua da Conceição. O canteiro central e os meios-fios da vida serão ajustados. Após, a via receberá nova pavimentação.