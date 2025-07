Sebrae RS abre inscrições para imersão internacional na Alemanha

Iniciativa do Sebrae RS levará empresários da cadeia da saúde em busca de atualização profissional, conexões estratégicas, geração de negócios e contato direto com as principais tendências do setor. As inscrições para a Medica 2025 estão abertas até 22 de agosto. O evento global é voltado à saúde e tecnologia médica, que será realizado de 15 a 23 de novembro, em Düsseldorf, na Alemanha.

A programação inclui visitas técnicas, acesso à feira e atividades desenvolvidas para aproximar os participantes de fornecedores internacionais e soluções aplicadas em diferentes contextos. A proposta é reunir empreendedores de segmentos variados na indústria, comércio e serviços da cadeia da saúde em uma jornada que combina conteúdo, networking e oportunidades concretas de negócios com players globais.



Segundo dados da organização oficial e entidades do setor, a Medica reúne mais de 5 mil expositores de 72 países e cerca de 80 mil visitantes. Seus principais focos incluem diagnóstico, tecnologias de imagem, soluções digitais, equipamentos hospitalares, saúde móvel, fisioterapia, ortopedia e consumíveis médicos. "É uma oportunidade única para empresários de micro e pequenas empresas acessarem o que há de mais atual em tecnologia médica e observarem de perto como os grandes players do setor operam", destaca Ana Paula Rezende, analista de competitividade setorial da saúde e bem-estar do Sebrae RS.



Segundo Ana Paula, o programa foi desenhado para gerar impacto direto nos negócios dos participantes, com resultados esperados como a formação de novas parcerias, contato com tecnologias de aplicabilidade real e ampliação das relações com o mercado internacional. A agenda inclui visitas guiadas dentro da feira aos principais estandes e clusters alemães, além de encontros externos com empresas, startups e instituições de referência.



Os participantes contarão com apoio técnico antes, durante e após a viagem. "Além de organizar e acompanhar a imersão, o Sebrae RS auxiliará os empresários na aplicação de melhorias inspiradas na experiência internacional", explica a analista. O perfil buscado são micro e pequenas empresas da área da saúde - da indústria, comércio ou serviços -, preferencialmente integrantes de projetos já acompanhados pela instituição.



O investimento total é de dez parcelas de R$ 1.699,00, já com subsídio de 30% para empresas do Rio Grande do Sul. O pacote inclui passagem aérea, hospedagem, seguro-viagem, ingresso para a feira, traslados e programação completa com acompanhamento técnico. As vagas são limitadas.