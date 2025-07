Festa do Colono no Salão São Sebastião na Borússia será realizada nos dias 26 e 27 de julho

Um dos eventos mais tradicionais do distrito da Borússia, em Osório, a Festa do Colono, terá dois dias de programação, mostrando a produção rural local, com almoço festivo e domingueira, feira de artesanato, produtos coloniais, festival multicultural e as tradicionais olimpíadas rurais. A festa ocorrerá nos dias 26 e 27 de julho, sábado e domingo, no Salão São Sebastião.

• LEIA TAMBÉM: Festival Internacional de Folclore inicia em Nova Petrópolis



O Dia do Colono, festejado no dia 25 de julho, marca o reconhecimento do trabalho de amor e dedicação à terra dos colonos, que muitas vezes enfrentam desafios como condições climáticas adversas e a necessidade de adaptar-se a novas culturas e ambientes.



A Festa do Colono é organizada pela Associação Comunitária São Sebastião, juntamente com a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e tem o apoio da prefeitura de Osório, por meio das secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca e de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.



, marca o reconhecimento do trabalho de amor e dedicação à terra dos colonos, que muitas vezes enfrentam desafios como condições climáticas adversas e a necessidade de adaptar-se a novas culturas e ambientes.A Festa do Colono é organizada pela Associação Comunitária São Sebastião, juntamente com a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e tem o apoio da prefeitura de Osório, por meio das secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca e de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Confira a programação:

Sábado (26/07)

13h30min – 7º Festival Multicultural Rural com feira de produtos da agricultura familiar, artesanato, memórias culinárias e as tradicionais roscas assadas nos fornos de barro. *Durante toda a tarde, atrações musicais locais, contação de histórias e momentos culturais.



Domingo (27/07)



10h30min – Missa Crioula

12h – Almoço

14h – Brincadeiras tradicionais organizadas pela Emater (olimpíadas rurais) *Durante todo o dia, Festival Multicultural Rural, Feira de Artesanato e Agricultura Familiar

17h – Domingueira com Explosão Vaneira