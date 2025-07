Últimos moradores próximos ao Dique do Sarandi deixam suas casas

As duas últimas famílias que residem na área do Dique do Sarandi deixaram suas casas nesta quinta-feira. Com isso, as obras para recuperação da estrutura, após a demolição das residências, que deve ocorrer nesta sexta, poderão avançar com autoria do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Após um imbróglio com a entrega das chaves das novas casas através do programa Compra Assistida, uma parceria entre governo federal e prefeitura de Porto Alegre, os moradores desocuparam o local com a promessa de uma resolução objetiva.

O diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), André Machado, explica que o transtorno se deu por um contrato firmado por alguns corretores imobiliários em paralelo ao termo da Caixa Econômica Federal, que prevê a entrega das chaves das novas moradias no momento da assinatura. Neste vínculo secundário, sem a aprovação do poder público, os corretores limitavam a entrega das novas casas ao recebimento dos recursos pela Caixa.

Machado, no entanto, diz que a situação está sendo contornada. Nesta quarta, o Ministério Público Federal convocou uma reunião com a PMPA, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci/RS) e a Caixa para esclarecer os entraves. "Os representantes do Creci se comprometeram a fazer uma orientação aos corretores, para que essa situação não venha a se repetir, e possa ser de alguma forma superada", salienta Machado.

Quanto ao programa Moradia Assistida, o diretor celebra os 2.018 contratos assinados na Capital e defende o diálogo com Brasília. No entanto, alerta para processos que poderiam ser facilitados: "Algumas regras são burocráticas do ponto de vista desse tipo de população. Elas poderiam ter sido superadas se fossem alteradas, mas não foram". No Rio Grande do Sul, cerca de 3.600 vínculos foram firmados através da iniciativa.