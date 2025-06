Morre Luiz Carlos Felizardo, mestre da fotografia em preto e branco

Morreu ontem, aos 75 anos, em Porto Alegre, o fotógrafo Luiz Carlos Rosa Felizardo, vítima de insuficiência respiratória causada por uma ataxia hereditária. Nome central na história da fotografia gaúcha e brasileira, sua obra se destacou pela técnica apurada, sensibilidade estética e olhar dedicado ao que o tempo costuma apagar: muros descascados, galhos retorcidos, paisagens silenciosas. Com câmeras de grande formato e cópias em preto e branco de ampla escala tonal, redesenhou o Rio Grande do Sul, seu principal território de criação, com nitidez, rigor e lirismo. Ele deixa a esposa e um casal de filhos.

Nascido na Capital em 1949, Feliz, como era conhecido, iniciou a carreira profissional entre 1968 e 1972, enquanto cursava a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Começou com fotografia publicitária e industrial, mas logo voltou seu foco à documentação da paisagem urbana, rural e natural de seu Estado. Com olhar detalhista e linguagem própria, tornou-se referência nacional por capturar a beleza do cotidiano com precisão técnica e profundidade poética. “Fotografar é conferir importância às coisas”, dizia. O velório ocorre hoje, das 11h às 18h, na Capela Histórica do Crematório Metropolitano.