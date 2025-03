Escola de Porto Alegre promove "International Day", evento que busca fomentar diversidade cultural

A Pan American School de Porto Alegre, localizada no bairro Petrópolis, promoveu na manhã deste sábado (22), o International Day 2025, um evento que celebra a diversidade cultural e fortalece os laços entre a comunidade escolar. Como a única escola internacional do Rio Grande do Sul, a Pan American reúne famílias e profissionais de diversas nacionalidades que escolheram Porto Alegre como seu lar.

O evento contou com a presença de mais de 500 pessoas, incluindo pais, alunos, professores e ex-alunos, que se uniram para explorar e celebrar os aspectos culturais de 18 países representados em bancas organizadas pelas famílias da escola.

O evento, organizado pelos alunos e familiares, permite uma imersão em diferentes culturas por meio da gastronomia, arte, trajes típicos e tradições. Cada banca foi cuidadosamente preparada para representar aspectos únicos da cultura de seu país.

Para Patrícia Gonçalves, mãe de dois alunos da escola, o evento é um marco na formação dos filhos. "Um dos meus filhos está na escola há 15 anos, e participo do International Day faz algum tempo. Acho muito legal, pois agrega muito à formação deles. Eles ficam orgulhosos e se empenham em ajudar, desenvolvendo um espírito de voluntariado e interculturalidade", destacou. Para ela, a participação dos pais é essencial: "Ver os pais envolvidos e apoiando é um complemento na educação. Isso contribui muito para o crescimento dos filhos".



A conexão entre a escola e seus ex-alunos também foi um ponto marcante do evento. Lorenzo Zaffari, integrante da associação de ex-alunos, ressaltou a importância de retornar à escola e participar ativamente. "A gente sempre gostou de voltar para a escola porque vivíamos integralmente aqui. Temos uma conexão muito grande e um sentimento de pertencimento. Quando a direção nos chama para ajudar em eventos, a gente vem correndo. É muito legal poder organizar e ajudar os alunos que estão aqui hoje, além de contribuir com direcionamento de carreira", afirmou. Para ele, o evento é uma forma de manter viva a identidade da escola e fortalecer a comunidade.



A professora Gabriela Müller destacou a importância do International Day como uma celebração da diversidade e da identidade internacional da escola. "Esse evento é único em Porto Alegre. A nossa escola é um ambiente que reúne várias funcionalidades, e a internacionalidade é parte da nossa identidade. É uma celebração da diversidade", explicou. Ela também comentou sobre o envolvimento dos alunos durante a preparação. "É um momento de muita animação para eles, principalmente os que estão envolvidos nas barracas. Eles se dedicam a fazer receitas, criar cardápios e resgatar suas culturas".

Sobre a participação das famílias, a professora destaca que "é de suma importância, porque a educação é feita em conjunto com as famílias. Ver os educadores e as famílias unidos é muito importante para as crianças. Essa parceria é essencial".