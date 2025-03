Sol e chuva podem aparecer nesta terça no Rio Grande do Sul

O ar seco garante um dia de sol na Metade Oeste do Rio Grande do Sul. As temperaturas começam amenas, e em alguns locais baixas, favorecendo a formação de nevoeiros, especialmente na Região Central.

Na Metade Leste, o dia terá períodos de muitas nuvens, com chance de chuva entre a tarde e a noite na Serra, parte da Grande Porto Alegre e no Litoral. O vento Sul e a nebulosidade manterão as temperaturas mais amenas nessas áreas. Já na Fronteira Oeste, a máxima passa dos 30°C.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o dia será marcada por tempo úmido, variação de nuvens e possibilidade de chuva isolada. A máxima na Capital será de 26°C, e a mínima, de 18°C. A partir de amanhã, o sol predomina, e o vento sul/sudeste manterá a temperatura amena.

Aliás, desta quarta-feira em diante, o Estado terá uma sequência de dias ensolarados e muita variação térmica, em um padrão típico de outono, conforme os modelos da MetSul Meteorologia.