Estado recebe doação de blindados e fuzis do Exército

O governo do Estado recebeu, nesta segunda-feira (17/3), seis veículos blindados (Urutus) e 20 fuzis automáticos 7,62 que serão destinados às operações especiais da Brigada Militar (BM). Os veículos e armamentos foram doados à instituição pelo Exército Brasileiro.

O governador Eduardo Leite exaltou a integração que tem sido reforçada desde a criação do Programa RS Seguro, que completou seis anos como a principal política pública de prevenção e repressão à criminalidade, bem como à promoção de ações sociais e educativas.



"A cooperação interinstitucional entre forças federais e estaduais, e também municipalista, é uma das premissas no RS Seguro, para que tenhamos cada vez mais capacidade e eficiência na prestação de serviço à sociedade. Os tanques Urutus representam um reforço importante para atuação da BM, especialmente em ações humanitárias e desastres naturais, já que por serem anfíbios facilitam muito o trabalho em áreas de inundação. Agradecemos muito ao Exército por mais essa parceria", afirmou Leite.

As viaturas de grande porte, com blindagem e capacidade de avanço em terrenos difíceis, serão destinadas à BM para utilização das tropas de choque e operações especiais. Pela capacidade de movimentação e pelo nível de proteção que os veículos fornecem, os tanques também irão contribuir para reforçar operações em que sejam necessárias incursões na mata, travessia de cursos d'água e áreas alagadas, bem como deslocamentos em locais de difícil acesso.



O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, destaca a integração e a parceria do Exército com o as forças de segurança estaduais. "Estas viaturas, ampliam a capacidade de atuação da Brigada Militar em grandes eventos, em ações especiais e em operações de Choque, garantindo ainda mais proteção aos policiais. E essa doação é possível pela parceria e a integração entre o Exército e o Estado", completa Caron.

Além dos veículos, a BM recebeu 20 fuzis 7.62 que serão destinados aos Batalhões Especializados de Choque (BPChq). Os armamentos são semiautomáticos.O comandante do Comando Militar do Sul (CMS), General Hertz Pires do Nascimento, reforçou o compromisso mútuo em benefício do povo gaúcho.



"O que estamos fazendo é um grão de areia, mas que certamente vai ajudar a ampliar a capacidade de atuação da BM. A segurança pública é responsabilidade de todos, e temos que ter essa consciência para o bem da sociedade gaúcha. Esperamos estar contribuindo e também expressando a gratidão às forças de segurança pública do Estado pela atuação nas enchentes de 2024", afirmou o General Hertz.



Para a condução das viaturas tanque, foram capacitados 31 policiais militares. Ao todo, os militares estaduais cumpriram 72 horas de instruções teóricas e práticas para a condução de blindados. A capacitação amplia o quadro de condutores qualificados para os veículos especiais.