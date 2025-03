Gerdau realiza mais de 200 reformas em residências impactadas pelas enchentes no RS

Ao longo de 2024, o programa Reforma que Transforma da Gerdau - maior empresa brasileira produtora de aço -, impactou a vida de 770 pessoas no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram realizadas 227 reformas em residências impactadas pela enchentes, com o investimento de R$ 13,5 milhões.



Entre os 14 municípios gaúchos contemplados estão Porto Alegre, Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, e Charqueadas, na Região Metropolitana. “Desde o primeiro momento, o projeto foi feito da forma que eu queria. Trocaram o forro, as tomadas, arrumaram o piso e trocaram a janela”, conta a moradora de Charqueadas, Janine Bastos Wobeto, de 27 anos. Mãe de duas crianças, Janine conta que “o buraco no forro era uma das principais reclamações das meninas, porque caiam bichos”.

Segundo a moradora Janine Wobeto, de Charqueadas, a obra demorou três semanas Gerdau/Divulgação/JC

Desde o momento da inscrição no projeto até o início da reforma, foram necessários três meses de espera. Já as obras na casa de Janine levaram em torno de três semanas para serem concluídas. “Como tiramos uma parede, o quarto das crianças foi finalizado em duas semanas, o restante dos ajustes foi feito depois”, complementa. As obras foram concluídas em abril do ano passado.

“Desde o primeiro momento, o projeto foi feito da forma que eu queria", destaca Janine Gerdau/Divulgação/JC



Criado em 2022, o projeto Reforma que Transforma tem como objetivo “mudar a realidade da habitação de baixa renda no Brasil”, destaca o líder global de Responsabilidade Social e Desenvolvimento da Gerdau, Paulo Boneff. Do início das atividades até o momento, foram mais de 13 mil habitações que passaram por melhorias e somam um investimento estimado de R$ 40 milhões. Criado em 2022, o projeto Reforma que Transforma tem como objetivo “”, destaca o líder global de Responsabilidade Social e Desenvolvimento da Gerdau, Paulo Boneff. Do início das atividades até o momento, foram mais de 13 mil habitações que passaram por melhorias e somam um investimento estimado de R$ 40 milhões.

“O programa faz reformas urgentes em moradias insalubres e, a partir da identificação do cômodo mais vulnerável, a reforma é executada em sete dias com um kit específico, otimizando tempo e custos”, explica Boneff. No ano passado, a iniciativa reafirmou o compromisso com o desenvolvimento social, mais de 2,5 mil pessoas foram atendidas em diferentes locais do Brasil.



Para execução dos serviços, a Gerdau conta com “apoio de lojistas parceiros e de uma rede de colaboradores comprometidos com a transformação social”, ressalta Boneff. Durante o atendimento emergencial no Estado, o projeto foi realizado com a contribuição de 25 negócios. “Temos um atendimento padrão, com quatro executores ativos, sendo dois para atender a região de Charqueadas e dois para atenderem Sapucaia”.



Para este ano, o programa seguirá atuando com três pilares: inovação, desenvolvimento de sistemas locais e transformação da realidade da habitação. No cronograma, estão previstas mais de 700 reformas, com foco em “seguir beneficiando as famílias brasileiras e gerando um impacto econômico significativo nas comunidades”, diz Boneff.