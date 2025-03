Temperaturas podem chegar a 38° C em Porto Alegre nesta semana

Onda de calor segue em Porto Alegre ao longo desta semana. De acordo com informações Defesa Civil Municipal e da Catavento Meteorologia, as máximas devem ficar entre 37°C e 38°C. Nas horas mais quentes do dia, os índices de umidade relativa do ar serão baixos (entre 30% e 40%).

Veja a previsão diária:



Segunda-feira (3) - O sol predomina. Temperatura pode chegar a 37°C e os ventos sopram de direção Leste/Sudeste com intensidade de até 10 km/h.



Terça-feira (4) - Mais um dia de sol, calor e baixos índices de umidade do ar. As temperaturas oscilam entre 24°C e 38°C. Os ventos sopram de direção variável, com intensidade de até 10 km/h.



Quarta-feira (5) - Predomínio de sol durante todo o dia. As temperaturas variam entre 25°C e 38°C. Os ventos sopram de Norte, com intensidade de até 10 km/h.



Quinta-feira (6) - Sol, com altas temperaturas, que variam entre 24°C e 38°C. Vento Norte com intensidade de até 10 km/h.



Sexta-feira (7) - Outro dia ensolarado, com as temperaturas variando entre 25°C e 38°C. Os ventos sopram de Norte, com intensidade de até 10 km/h.