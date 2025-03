Viveiro Municipal de Porto Alegre tem 50 espécies de árvores nativas para serem plantadas

Localizado na Lomba do Pinheiro, o Viveiro Municipal de Porto Alegre já produz 50 diferentes espécies de mudas nativas para serem plantadas em espaços públicos. Entregue revitalizado em 2023, o viveiro teve sua produção restaurada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) após as obras de qualificação, sendo possível aperfeiçoar o ciclo de crescimento e obter maior diversidade de vegetais.



Fundamentais para manter a biodiversidade no meio urbano, a ampla variedade de espécies vegetais plantadas em Porto Alegre contribui para o equilíbrio ambiental, do clima, além de fornecer alimento para a fauna local.

Dividida em quatro etapas, a produção da semente até a muda pronta demora, em média, cinco anos. Entretanto, com as técnicas inovadoras utilizadas, como a modificação dos vasos, proporcionando um crescimento vertical da raiz e a seleção de espécies geneticamente adaptadas ao clima da capital, o tempo diminuiu pela metade para algumas espécies.



“Sempre priorizamos árvores nativas, sendo que três produzidas no Viveiro são ameaçadas de extinção. Estamos nos esforçando para tornar nossa cidade ainda mais verde e realizar pesquisas para que os vegetais sejam cada vez mais resilientes”, explica a coordenadora de arborização urbana da Smamus, Verônica Riffel.

As etapas de produção iniciam-se na germinação das sementes, depois são inseridas em um tubete (vaso com cerca de 13cm de comprimento) e ali se desenvolvem durante seis meses. Após esse período, a muda é transferida, por um ano e meio, para um vaso de 7 litros. Depois, é colocada em um recipiente de 21 litros, onde irá receber nutrientes durante um ano, até chegar ao vaso de 50 litros pelo período máximo de dois anos.



O tempo em cada etapa poderá mudar conforme a espécie, podendo haver aceleração do processo em alguns casos. Após todo o ciclo de produção, a muda encontra-se pronta para ser inserida na arborização urbana.



O espaço foi criado em agosto de 1977 e está localizado na rua Vitorino Luiz de Fraga, 1.000, bairro Lomba do Pinheiro. Tem cerca de 3,5 hectares.