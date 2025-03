HCPA conquista acreditação internacional para terapia celular

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) alcançou um importante reconhecimento internacional na área da hemoterapia e terapia celular. O Centro de Processamento Celular (CPCel), vinculado ao Serviço de Hemoterapia, obteve a acreditação da Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB), em parceria com a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH).

A certificação atesta que o CPCel segue padrões internacionais rigorosos para a coleta, manipulação e o processamento de células progenitoras hematopoéticas (CPH) utilizadas em terapia celular, como o transplante de CPH autólogo e alogênico. O processo de acreditação teve como base a 6ª edição do Manual de Padrões para Serviços de Terapia Celular e envolveu uma auditoria detalhada conduzida por especialistas dos Estados Unidos e do Brasil nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro.

Dez instituições no Brasil exibem este selo



"Com essa certificação, o HCPA se consolida como referência nacional em terapia celular, garantindo padrões de qualidade equivalentes aos melhores centros internacionais da área. Incluindo o HCPA, hoje apenas 10 instituições no Brasil exibem este selo de acreditação em terapia celular. Na região Sul do País, trata-se da única instituição com acreditação em medula óssea e aférese", comemora o chefe do Serviço de Hemoterapia, Leo Sekine.

O reconhecimento, segundo ele, reforça o protagonismo, liderança e compromisso do HCPA com a excelência e a segurança na assistência a pacientes que necessitam de tratamentos inovadores. A conquista foi possível graças ao trabalho da equipe do Serviço de Hemoterapia, Serviço de Hematologia Clínica, e ao apoio das diversas áreas do hospital envolvidas no processo.