Casa dos Raros completa dois anos com mais de 700 pacientes atendidos

Instituição pioneira na América Latina no acompanhamento de doenças raras, a Casa dos Raros, localizada em Porto Alegre, completa nesta sexta-feira (28) dois anos de fundação. O espaço é voltado a pacientes que sofrem com uma das 8 mil doenças raras já catalogadas no mundo, auxiliando na definição do diagnóstico e oferecendo diversos serviços. No ano passado, mais de 700 pessoas foram atendidas no local.

O atendimento aos pacientes na Casa dos Raros é realizado inicialmente por meio de telemedicina com uma avaliação de cada caso. A etapa de consulta presencial é feita por um grupo multiprofissional planejado de acordo com a situação, com os exames necessários previamente agendados. O espaço tem mais de 40 colaboradores, entre equipes médicas, laboratorial, pesquisa, administrativa e de apoio. Entre as especialidades da equipe clínica multiprofissional há médicos geneticistas, clínico geral, pediatra, neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, dentista, farmacêutica, enfermeira e auxiliar de enfermagem.

Nos casos em que não se sabe ainda qual é a doença, o diagnóstico é realizado, em média, em menos de 100 dias. “Considerando que a maioria das doenças raras são progressivas e incapacitantes, isso torna mais ágil o acesso ao manejo mais apropriado, impactando diretamente na qualidade de vida do paciente e da sua família”, destaca o médico geneticista Roberto Giugliani, cofundador da Casa dos Raros.

Dos 753 pacientes atendidos no ano passado, 336 foram oriundos diretamente do SUS, via atenção primária dos municípios, por meio do convênio com o governo do Estado. Ao longo de 2024, a instituição teve uma série de avanços nos serviços aos pacientes. Um dos marcos foi a realização, em outubro, da primeira infusão de terapia de reposição enzimática para tratamento de mucopolissacaridose tipo 2. A técnica repõe uma enzima ausente no paciente e degrada substâncias que ficariam acumuladas no organismo causando problemas de saúde. Até dezembro, 14.880 exames genéticos foram realizados.

De acordo com Giugliani, a Casa dos Raros implementou um projeto-piloto para um modelo de cuidado inovador, com um ambulatório inédito no Estado especializado em neuromielite óptica, doença autoimune que causa inflamação e pode levar à destruição dos nervos ópticos, prejudicando a visão.

Para 2025, o médico aguarda o reconhecimento da instituição como Serviço de Referência em Doenças Raras pelo Ministério da Saúde. Outro projeto para este ano é a implementação de um programa de triagem neonatal ampliada. “Há expectativa também de começar a construção do Hospital dos Raros, em São Paulo, que será o primeiro do mundo dedicado exclusivamente a essas enfermidades”, projeta.

A Casa dos Raros está localizada na rua São Manoel, 730, bairro Santa Cecília. A instituição é mantida com o apoio de parceiros e de doações individuais, que podem ser feitas pela plataforma https://doe.cdr.org.br/. No site, é possível doar qualquer valor via cartão de crédito, boleto, Pix e outras formas de pagamento. A doação pode ser feita também de forma recorrente.

Como ser atendido na Casa dos Raros

O atendimento na Casa dos Raros é totalmente gratuito e pode ser feito de duas formas: via atenção primária, com os pacientes direcionados diretamente pela rede pública de saúde, ou por meio do registro de interesse.

Para fazer o registro de interesse, o paciente ou familiar deve acessar o site da instituição e preencher um formulário com dados pessoais e informações sobre seu caso. Após isso, um contato será feito pela equipe da Casa dos Raros em até 30 dias.

Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras

A data de 28 de fevereiro marca o Dia Mundial e Nacional de Doenças Raras. O objetivo é levar conhecimento à população e buscar incentivos para pesquisas científicas que auxiliem pacientes e seus familiares. É considerada doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. A estimativa é que existam até 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 13 milhões de brasileiros sofrem com uma dessas doenças.