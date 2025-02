Cristo Redentor recebe projeção com imagem do papa Francisco

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu na noite desta quinta-feira (27) uma projeção com imagens do papa Francisco, 88, que enfrenta uma pneumonia dupla e está internado há duas semanas no hospital Gemelli, de Roma.

"Nos juntamos em oração pelo papa Francisco, enviando força neste momento de recuperação", diz mensagem do Santuário Cristo Redentor. "Independente de onde você estiver, entre nessa corrente de fé, solidariedade e esperança".



Há uma semana a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) convidou todos os católicos a rezarem pela saúde do pontífice.



"Motivamos cada um a oferecer o terço e orações espontâneas pelo papa", disse mensagem da instituição.

O estado do papa continua melhorando, segundo boletim do Vaticano. O quadro, no entanto, ainda não permite alterar o prognóstico médico.



"Em vista da complexidade do quadro clínico, são necessários mais dias de estabilidade clínico para fazê-lo", ponderou o comunicado.