JC Te Lembra: retomada do Polo Naval em Rio Grande, calor extremo e feriado de Carnaval

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

presidente Lula anunciou a retomada do Polo Naval em Rio Grande Em visita ao Rio Grande do Sul nesta semana, oe assinou contrato para a construção de mais quatro navios pela Transpetro, em parceria com o consórcio formado pela Ecovix, responsável pelo estaleiro Rio Grande, e a McLaren, do Rio de Janeiro.

carvão para a usina Candiota 3 foi renovado até 29 de abril Contrato para fornecimento de, mas a termelétrica segue desligada desde o início do ano.

nova onda de calor atingiu o Estado calor deve permanecer até a próxima semana Umanesta semana e elevou as temperaturas. Mesmo com chuvas pontuais e alertas de temporais isolados, o

marca de 26,7 mil postos de trabalho em janeiro O Rio Grande do Sul alcançou a, ficando atrás apenas do estado de São Paulo.

missão gaúcha à Holanda teve fim nesta semana . O objetivo é que os conhecimentos adquiridos durante a viagem sirvam de subsídios para iniciativas do Plano Rio Grande de reconstrução do RS após as enchentes.

130 mil pessoas deixem a Capital em direção ao Litoral A estimativa é de quepara curtir o feriado de Carnaval nos próximos dias.