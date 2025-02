Fevereiro termina com alerta para chuvas intensas no Rio Grande do Sul

Com altas temperaturas previstas até o meio da próxima semana, o Rio Grande do Sul segue sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades ao longo desta sexta-feira (28). O alerta amarelo indica potencial perigo, principalmente, para o Sul do Estado, onde os acumulados podem chegar até os 50 mm.



O último dia de fevereiro será marcado pelo predomínio de sol e poucas nuvens no turno da manhã e calor típico de verão. Segundo a MetSul Meteorologia, a temperatura volta a subir com máximas entre 35 e 37°C em muitas áreas. O alerta segue nesta sexta devido a atuação contínua do rio atmosférico no Estado. Entre a tarde e a noite pancadas de chuva com intensidade forte poderão ocorrer de forma isolada em alguns municípios sobretudo, nas metades Oeste, Sul e Leste do Estado.

Há risco de temporais com vendavais e granizo. O abafamento seguirá também durante a noite. Já no fim de semana, gradativamente o vento Norte deve deslocar a instabilidade na direção do Uruguai. Dessa forma, o tempo abre e esquenta na maioria das áreas.



O calor ganha força novamente em toda a Grande Porto Alegre. As máximas poderão oscilar entre 33 e 35°C. Entre a tarde e a noite pancadas de chuva irão ocorrer e há risco de temporais isolados. A MetSul, inclusive, alerta para possibilidade de chuva forte com risco de transtornos.

Nesta quinta-feira (27), os maiores acumulados de chuva foram registrados em Santo Augusto, no noroeste do Estado, com 57 mm. Em decorrência das fortes chuvas, 19 municípios reportaram danos, conforme a defesa civil do Estado. Entre as cidades mais impactadas, Maratá, no Vale do Caí e São José do Sul, localizada a 80 km de Porto Alegre.



Por outro lado, as temperaturas foram um pouco mais amenas do que na comparação com o restante da semana. Porto Alegre registrou 32°C. O mês de março começa com amplas aberturas de sol e calor intenso novamente na Capital. Nesta sexta, a máxima será de 33°C. O calor e a umidade irão provocar pancadas de chuva isoladas típicas de verão no fim da tarde.