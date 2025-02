CEEE Equatorial prepara plano operacional para período de Carnaval

A CEEE Equatorial preparou um plano operacional para garantir o fornecimento de energia nos 72 municípios que fazem parte da sua área de concessão durante o Carnaval. O objetivo é atender eventuais ocorrências como interrupções não programadas no período.



Assim como nas festas de fim de ano, ocorre uma grande concentração da população em cidades do Litoral Norte e Sul do Estado. A companhia de energia garante estar preparada para o aumento de demanda por energia nessas regiões.

Operação



Além da avaliação prévia e manutenção em pontos críticos em subestações, transformadores, linhas de distribuição e podas e limpeza de vegetações próximas à rede elétrica, a CEEE Equatorial aumentou o número de equipes em campo, e irá disponibilizar, 24h por dia, o atendimento por meio dos canais digitais.



Na parte operacional, análises prévias e de planejamento foram realizadas para buscar maior agilidade no atendimento à população. Desta forma, haverá mais de 400 equipes por dia para serviços de restabelecimento da energia, inspeção e outros atendimentos.

Comercial



As agências de atendimento da CEEE Grupo Equatorial estarão fechadas nos dias 3/3 (segunda-feira) e 4/3 (terça-feira), o dia todo e, quarta-feira (5/3), na parte da manhã. As atividades retornarão na quarta-feira de Cinzas, a partir das 13h.

Dicas de segurança



Durante o Carnaval, os riscos de acidentes com a rede elétrica podem aumentar. A CEEE Equatorial traz algumas dicas para garantir a segurança durante os dias de folia.



- Se for curtir o Carnaval, fique atento ao uso de fantasias com hastes, sombrinhas e bastões de selfie para não encostar acidentalmente em cabos energizados. É indispensável respeitar as distâncias da rede elétrica;



- Nunca saia descalço para a folia. Abuse de calçados com solado emborrachado, como os tênis, que são confortáveis e isolantes;



- Serpentinas metálicas são extremamente perigosas e devem ser evitadas;



- Água e energia elétrica não combinam. Se estiver com o corpo molhado, não mexa em nada com energia;



- Tenha cuidado redobrado com tomadas e equipamentos elétricos;



- Nunca suba em postes, marquises ou árvores, nem tente afastar os fios. Um choque elétrico pode ser fatal.