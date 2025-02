Mesmo com chuva, temperaturas seguem altas no RS até a próxima semana

Os três estados do Sul do Brasil estão em alerta para chuvas intensas até às 10h desta quinta-feira (27), informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . No Rio Grande do Sul, o alerta se estende por todas as regiões e indica que os acumulados podem chegar até os 50 mm, com rajadas de vento até 60 km/h. Mesmo com chuva, as temperaturas seguem altas até a próxima quarta-feira (5).

A instabilidade tende a ser mais ampla ao longo desta quinta. Em grande parte do dia, o sol aparece entre nuvens com expectativa de pancadas de chuva. Segundo a MetSul Meteorologia, fortes tempestades com chuva volumosa localizada, vento e granizo poderão ocorrer, preferencialmente na metade Sul e Leste do Estado. Já nas faixas Norte e Noroeste o potencial de chuva é menor. O calor se mantém, mas a temperatura tende a subir menos que nos dias anteriores. Em média as máximas deverão ficar de 5°C a 8°C mais baixas do que nesta quarta-feira.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre muitas nuvens com pancadas de chuva que poderão ocorrer mais cedo em relação aos dias anteriores. Poderá chover forte em pontos isolados. A máxima chegará em 31°C. No fim de semana, o calor aumenta com chance de chuva passageira no sábado. A partir de domingo o tempo fica firme com sol e calor intenso.

Alguns municípios, inclusive, já reportam danos, como o caso de Taquara, no Vale do Paranhana. Conforme a MetSul, uma microexplosão atmosférica foi registrada no começo da tarde desta quarta-feira. Um prédio, próximo da ERS-115, foi atingido. Pouco tempo antes, a temperatura no local atingiu 36,6ºC, mas caiu de forma acentuada com a chuva, que somou 33 mm.

Depois de uma sequência de dias com as cidades gaúchas liderando no ranking das temperaturas mais altas do País, nesta quarta, o Rio Grande do Sul ocupa a terceira posição, com 37,4°C registrados em São Borja, na fronteira Oeste. Já em Porto Alegre, a máxima foi de 34,7°C, conforme o Inmet.