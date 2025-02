Onda de calor entra em nova fase e pode gerar temporais isolados no RS

A partir desta quarta-feira (26), a onda de calor que atua sobre o Rio Grande do Sul, até agora com ar mais seco, ingressará em uma nova fase - o que gera a possibilidade de temporais, segundo a MetSul Meteorologia. Os modelos meteorológicos indicam que há condições favoráveis a temporais até o próximo final de semana.



Nesta terça-feira (25), a maior máxima do Brasil foi registrada em São Gabriel, na Fronteira Oeste, com 39,1°C. Rio Pardo, Campo Bom e Santa Maria aparecem na sequência, com máximas entre 38,7°C e 38,4°C, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já Porto Alegre registrou a temperatura mais alta entre as capitais, com 37,7°C, seguida pelo Rio de Janeiro, com 35,4°C.

No restante da semana, a combinação de ar quente e úmido de origem tropical favorecerá a formação de tempestades isoladas entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o centro da Argentina. Os temporais previstos podem ser acompanhados de chuva volumosa em curto período - o que eleva o risco de alagamentos pontuais, especialmente em áreas urbanas.



Além disso, há potencial para ocorrência de rajadas de vento fortes, capazes de provocar danos em estruturas, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica. A queda de granizo não está descartada. A Metsul, no entanto, reforça o caráter isolado das tempestades. Isso significa que algumas localidades podem ser atingidas por eventos severos enquanto áreas próximas registram pouca ou nenhuma precipitação.

Na fronteira com o Uruguai, a quarta-feira começa com céu nublado com maior potencial de pancadas de chuva. Áreas do Oeste e Centro do Estado poderão ter pancadas de chuva isoladas da tarde para a noite. Em Porto Alegre, no entanto, haverá predomínio de sol. Desde as primeiras horas da manhã o tempo fica muito abafado com expectativa de aumento de nuvens e pancadas de chuva. Há risco de temporais isolados, principalmente, durante à tarde.



A instabilidade aumenta com potencial pancadas de chuva mais amplas e intensas na Capital e Região Metropolitana. A temperatura oscila menos, embora siga o abafamento. A máxima prevista para esta quarta-feira é de 37°C.