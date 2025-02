Plano de trabalho de ações no bairro Arquipélago será apresentado em março

De Delft, na Holanda

Uma nova fase da elaboração do Plano Urbanístico Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável do bairro Arquipélago, em Porto Alegre, será apresentada no dia 26 de março. Na ocasião, será feita a divulgação do plano de trabalho da iniciativa.

A professora Associada de Projeto Urbano e Teoria Crítica, da Faculdade de Arquitetura de Ambiente Construído da Delft University of Tecnology, Taneha Bacchin, comenta que esse documento contém o detalhamento dos processos da execução do projeto, que levará um total de 18 meses para ser finalizado.

Os estudos serão desenvolvidos pela universidade holandesa, com recursos na ordem de US$ 1,2 milhão provenientes da cooperação entre prefeitura da capital gaúcha e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento(PNUD).

Taneha explica que o objetivo do projeto é o desenvolvimento do plano socioambiental das ilhas de Porto Alegre. Essa ação, segundo ela, será feita por meio de uma sensível abordagem com a comunidade local e através de oficinas envolvendo população, técnicos, cientistas, entre outros agentes.

A professora informa que a medida parte de um zoneamento das áreas de risco e a partir disso o objetivo e indicar o "como e onde viver". A avaliação irá abranger questões de habitação e de planejamento de infraestrutura, levando em conta que eventos climáticos severos possam acontecer novamente na região.

O desenvolvimento do plano socioambiental das ilhas de Porto Alegre prevê o zoneamento das áreas de alto risco e de menor perigo, cuja exposição dos moradores poderá ser mitigada a partir de soluções de infraestrutura.

As cheias do ano passado afetaram 6.411 pessoas e 1.688 famílias localizadas na região dos arquipélagos.

A professora enfatiza que a educação ambiental e a conscientização para entender como ocupar os espaços, preservando a vida, é algo essencial. Nessa segunda-feira (24), uma das agendas da missão gaúcha na Holanda, para acompanhar soluções para amenizar impactos de eventuais novas enchentes, foi visitar a universidade de Delft, na cidade de mesmo nome.

A instituição foi fundada em 1842 e atualmente possui oito faculdades e aproximadamente 26,4 mil estudantes. O departamento de engenharia hidráulica da universidade é uma referência nas pesquisas sobre o tema.

O complexo possui um laboratório que permite, em uma menor escala, simular e analisar as condições de rios, como suas movimentações e disposição de sedimentos. O professor e hidrólogo Frans Klijn comenta que essas informações podem ser inseridas em um modelo matemático e alimentar computadores para se entender melhor eventuais riscos de inundações.

O reitor da Faculdade de Engenharia Civil e Geociências (CEG) da Universidade de Tecnologia de Delft,

Stefan Aarninkhof, destaca que, entre os focos dos assuntos de interesse da instituição, estão as mudanças climáticas, qualidade da água, transição energética, biodiversidade, urbanização e mobilidade.

Aarninkhof frisa que as enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado foram um evento de enormes proporções. "É crucial prestarmos atenção e acharmos soluções para nos prepararmos para fatos como esse", sustenta o reitor. Ele defende que é preciso entender o mundo e fazer as intervenções necessárias para melhorá-lo.