Temporal causa destelhamento e queda de árvores e muros em Uruguaiana

Um temporal com ventos fortes e chuva na tarde deste sábado (22) causou destelhamento de casas, queda de árvores e muros em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Funcionários da Secretaria de Infraestrutura do município e equipes do Corpo de Bombeiros estão nas ruas fazendo o rescaldo do incidente e prestando atendimento às famílias atingidas.